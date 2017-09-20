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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Лас-Пальмас
Севилья - Лас-Пальмас: обзор матча 20 сентября 2017
Севилья
20.09.2017, среда, 23:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
83'
Х. Навас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Лас-Пальмас
Желтая карточка
Х. Навас
90'
ГОЛ! 1:0!
Х. Навас
Пас отдал
Ф. Васкес
83'
Желтая карточка
Г. Меркадо
44'
2'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Гансо
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
88
Мичел
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Эрнан
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
24
Тана
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
15
Борха Эррера
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
11
Момо
ЦП
3-2-3-2
15
Серхио Рико
25
Меркадо
24
Кьер
2
Пареха
18
Эскудеро
16
Навас
10
Гансо
15
Н'Зонзи
7
Крон-Дели
32
Корреа
10
Бен-Йеддер
4-2-2-2
1
Чичисола
23
Наварро
5
Гарсия
16
Айтами
88
Мичел
14
Эрнан
20
Аквилани
10
Виера
7
Витоло
9
Кальери
24
Тана
Остались в запасе
Севилья
Лас-Пальмас
13
Давид Сорья
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Рауль Лисоайн
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
15
Борха Эррера
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
11
Момо
ЦП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
15
Борха Эррера
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
11
Момо
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Севилья - Лас-Пальмас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
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