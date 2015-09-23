Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Севилья
Лас-Пальмас - Севилья: обзор матча 23 сентября 2015
Лас-Пальмас
23.09.2015, среда, 23:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 0
Завершен
Севилья
30'
Р. Меса
76'
А. Алькарас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Севилья
90'
+3
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
Замена
В. Гомес
️️️️
С. Араухо
82'
Замена
Х. Кулио
️️️️
Х. Виера
78'
ГОЛ! 2:0!
А. Алькарас
Пас отдал
С. Араухо
76'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Р. Меса
74'
67'
Желтая карточка
М. Крон-Дели
66'
Замена
Витоло
️️️️
Ф. Льоренте
59'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
С. Кристофоро
Желтая карточка
П. Бигас
57'
55'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Ч. Иммобиле
51'
Желтая карточка
В. Иборра
Желтая карточка
А. Айтами
44'
ГОЛ! 1:0!
Р. Меса
Пас отдал
С. Араухо
30'
19'
Желтая карточка
Ф. Льоренте
Желтая карточка
М. Вакасо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
19
Хуан Кулио
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
7
Витоло
ЛВ
19
Луисми
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Варас
6
Бигас
21
Алькарас
23
Кастельяно
2
Симон
16
Айтами
14
Эрнан
16
Меса
22
Вакасо
10
Виера
21
Араухо
4-1-3-2
15
Серхио Рико
23
Коке
15
Колоджейчак
3
Андреолли
14
Тремулинас
20
Крыховяк
41
Кристофоро
10
Иборра
7
Крон-Дели
9
Иммобиле
12
Льоренте
10
Виера
19
Кулио
19
Кулио
10
Виера
21
Араухо
4
Гомес
4
Гомес
21
Араухо
16
Меса
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
16
Меса
41
Кристофоро
19
Рейес
19
Рейес
41
Кристофоро
12
Льоренте
7
Витоло
7
Витоло
12
Льоренте
9
Иммобиле
9
Гамейро
9
Гамейро
9
Иммобиле
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Севилья
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
13
Давид Сорья
ВР
19
Луисми
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
19
Луисми
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Лас-Пальмас - Севилья
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Новости команд
Все
Лас-Пальмас
Севилья
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
Вчера, 13:51
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
Вчера, 13:51
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+