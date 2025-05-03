03.05.2025, суббота, 19:30
Испания. Примера, 34 тур
Испания. Примера, 34 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
3-1-2-2-2
1
Хоркаш
4
Суарес
3
Мармоль
3
Муньос
21
Байчетич
14
Муньос
14
Эссуго
20
Молейро
17
Росада
9
МакБарни
19
Рамирес
4-2-1-3
25
Мамардашвили
20
Фулкье
4
Дьякаби
3
Москера
14
Гайя
18
Пепелу
8
Гуэрра
11
Риоха
10
Мир
9
Дуро
16
Лопес
14
Эссуго
2
Парк
2
Парк
14
Эссуго
21
Байчетич
20
Кампанья
20
Кампанья
21
Байчетич
19
Рамирес
14
Фустер
14
Фустер
19
Рамирес
3
Муньос
24
Янузай
24
Янузай
3
Муньос
14
Муньос
17
Мата
17
Мата
14
Муньос
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
16
Лопес
3
Гасиоровски
3
Гасиоровски
16
Лопес
10
Мир
10
Алмейда
10
Алмейда
10
Мир
11
Риоха
21
Перес
21
Перес
11
Риоха
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Валенсия
22
Яспер Силлессен
ВР
30
Альваро Кильяне
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
70
Анди Пельмар
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
3
Макс Ааронс
ПЗ
6
Уго Гильямон
ОП
8
Педро Алеман
АП
10
Иван Хайме
ЛВ
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
22
Яспер Силлессен
ВР
30
Альваро Кильяне
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
70
Анди Пельмар
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
3
Макс Ааронс
ПЗ
6
Уго Гильямон
ОП
8
Педро Алеман
АП
10
Иван Хайме
ЛВ
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Лас-Пальмас - Валенсия
1
1
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
5
Нарушения
12
6
Офсайды
1
3
Количество передач
389
378
Сейвы
3
1
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.8
1.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Валенсии», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»