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  • «Лас-Пальмас» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

3 мая 2025, 18:20
Лас-Пальмас
03.05.2025, суббота, 19:30
Испания. Примера, 34 тур
2 : 3
Завершен
Валенсия
45+2' С. Рамирес (П) 83' О. МакБарни
22' У. Дуро 58' У. Дуро 75' А. Суарес (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Динко Хоркаш
ВР
4
Алекс Суарес
(К) ЦЗ
3
Мика Мармоль
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
21
Стефан Байчетич
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
20
Альберто Молейро
АП
17
Вити Росада
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
11
Луис Риоха
ЛВ
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
10
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Лас-Пальмас
22
Яспер Силлессен
ВР
30
Альваро Кильяне
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
70
Анди Пельмар
ЦЗ
2
Марвин Парк
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
14
Ману Фустер
ЛВ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
6
Уго Гильямон
ОП
10
Андре Алмейда
ЦП
8
Педро Алеман
АП
10
Иван Хайме
ЛВ
21
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Хоркаш
4
Суарес
3
Мармоль
3
Муньос
21
Байчетич
14
Муньос
14
Эссуго
20
Молейро
17
Росада
9
МакБарни
19
Рамирес
4-2-1-3
25
Мамардашвили
20
Фулкье
4
Дьякаби
3
Москера
14
Гайя
18
Пепелу
8
Гуэрра
11
Риоха
10
Мир
9
Дуро
16
Лопес
14
Эссуго
2
Парк
2
Парк
14
Эссуго
21
Байчетич
20
Кампанья
20
Кампанья
21
Байчетич
19
Рамирес
14
Фустер
14
Фустер
19
Рамирес
3
Муньос
24
Янузай
24
Янузай
3
Муньос
14
Муньос
17
Мата
17
Мата
14
Муньос
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
16
Лопес
3
Гасиоровски
3
Гасиоровски
16
Лопес
10
Мир
10
Алмейда
10
Алмейда
10
Мир
11
Риоха
21
Перес
21
Перес
11
Риоха
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Валенсия
22
Яспер Силлессен
ВР
30
Альваро Кильяне
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
70
Анди Пельмар
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
3
Макс Ааронс
ПЗ
6
Уго Гильямон
ОП
8
Педро Алеман
АП
10
Иван Хайме
ЛВ
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
22
Яспер Силлессен
ВР
30
Альваро Кильяне
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
70
Анди Пельмар
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
3
Макс Ааронс
ПЗ
6
Уго Гильямон
ОП
8
Педро Алеман
АП
10
Иван Хайме
ЛВ
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Лас-Пальмас - Валенсия
1
1
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
5
Нарушения
12
6
Офсайды
1
3
Количество передач
389
378
Сейвы
3
1
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.8
1.34

Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Валенсии», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас»«Валенсия»

«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Лас-Пальмас
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