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Испания. Сегунда
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Лас-Пальмас
Результаты
€ 24 млн
Лас-Пальмас - результаты матчей
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Сайт:
http://www.udlaspalmas.es
Тренер:
Луис Гарсия Фернандес
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Таблица
Испания. Сегунда. 2026/2027
Испания. Сегунда. 2025/2026
Испания. Примера. 2024/2025
Испания. Примера. 2023/2024
Испания. Сегунда. 2018/2019
Испания. Примера. 2017/2018
Испания. Примера. 2016/2017
Испания. Примера. 2015/2016
Испания. Сегунда. 2014/2015
12.09 | 17:15
Кадис
0 : 1
Лас-Пальмас
04.09 | 21:30
Лас-Пальмас
0 : 0
Леганес
29.08 | 22:30
Жирона
5 : 2
Лас-Пальмас
22.08 | 20:00
Сеута
0 : 2
Лас-Пальмас
16.08 | 22:30
Лас-Пальмас
2 : 1
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