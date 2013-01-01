Лас-Пальмас

Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|21
|Виера Хонатан
|Пол
|33
|23
|4
|2
|3
|0
|€ 1.5 млн.
|7
|Витоло
|Пол
|33
|8
|1
|0
|0
|0
|€ 0.5 млн.
|28
|Рамирес Бенито
|Нап
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.6 млн.
|8
|Гонсалес Фабио
|Пол
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|Лемос Альваро
|Защ
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|Мфулу Оменуке
|Пол
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|Лойодиче Энцо
|Пол
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|Муньос Хавьер
|Пол
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|Андоне Флорин
|Нап
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Рамирес Сандро
|Нап
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|Кардона Марк
|Нап
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 11, из них вратарей: 0, защитников: 1, полузащитников: 6, нападающих: 4