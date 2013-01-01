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    Лас-Пальмас - состав

    Город Лас-Пальмас
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://www.udlaspalmas.es
    Стадион Эстадио де Гран Канария
    Тренер Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    21 Виера Хонатан Испания Пол 33 23 4 2 3 0 € 1.5 млн.
    7 Витоло Испания Пол 33 8 1 0 0 0 € 0.5 млн.
    28 Рамирес Бенито Испания Нап 27 2 0 0 0 0 € 0.6 млн.
    8 Гонсалес Фабио Испания Пол 26 - - - - - -
    14 Лемос Альваро Испания Защ 30 - - - - - -
    22 Мфулу Оменуке ДР Конго Пол 29 - - - - - -
    12 Лойодиче Энцо Франция Пол 22 - - - - - -
    15 Муньос Хавьер Испания Пол 28 - - - - - -
    16 Андоне Флорин Румыния Нап 30 - - - - - -
    9 Рамирес Сандро Испания Нап 27 - - - - - -
    19 Кардона Марк Испания Нап 27 - - - - - -
    Всего игроков: 11, из них вратарей: 0, защитников: 1, полузащитников: 6, нападающих: 4
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