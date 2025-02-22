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  • «Лас-Пальмас» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

«Лас-Пальмас» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

22 февраля 2025, 21:50
Лас-Пальмас
22.02.2025, суббота, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
62' Д. Ольмо 90+5' Ф. Торрес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Алекс Суарес
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
17
Вити Росада
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Лас-Пальмас
23
Динко Хоркаш
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
25
Валентин Пеццолези
ПЗ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
14
Ману Фустер
ЛВ
33
Серхио Виера
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
16
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Пабло Торре
АП
20
Дани Ольмо
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
3-1-2-2-2
24
Силлессен
4
Суарес
35
Мармоль
3
Муньос
22
Байчетич
14
Эссуго
14
Муньос
10
Молейро
17
Росада
19
Рамирес
9
МакБарни
4-1-2-2-1
13
Щесны
24
Гарсия
23
Кунде
5
Кубарси
3
Бальде
6
Касадо
8
Педри
7
Лопес
11
Рафинья
10
Ямаль
9
Левандовски
17
Росада
25
Пеццолези
25
Пеццолези
17
Росада
14
Эссуго
20
Кампанья
20
Кампанья
14
Эссуго
22
Байчетич
11
Рамирес
11
Рамирес
22
Байчетич
10
Молейро
14
Фустер
14
Фустер
10
Молейро
9
МакБарни
17
Мата
17
Мата
9
МакБарни
11
Рафинья
18
Мартин
18
Мартин
11
Рафинья
8
Педри
21
де Йонг
21
де Йонг
8
Педри
7
Лопес
20
Ольмо
20
Ольмо
7
Лопес
10
Ямаль
9
Торрес
9
Торрес
10
Ямаль
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Барселона
23
Динко Хоркаш
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
33
Серхио Виера
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
16
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
33
Серхио Виера
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
16
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Лас-Пальмас - Барселона
1
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
4
Офсайды
6
1
Количество передач
267
668
Сейвы
3
2
Точность передач %
68
88
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.47
1.47

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Атлетико», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Атлетико»

«Лас-Пальмас» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Лас-Пальмас
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