22.02.2025, суббота, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
Испания. Примера, 25 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
3-1-2-2-2
24
Силлессен
4
Суарес
35
Мармоль
3
Муньос
22
Байчетич
14
Эссуго
14
Муньос
10
Молейро
17
Росада
19
Рамирес
9
МакБарни
4-1-2-2-1
13
Щесны
24
Гарсия
23
Кунде
5
Кубарси
3
Бальде
6
Касадо
8
Педри
7
Лопес
11
Рафинья
10
Ямаль
9
Левандовски
17
Росада
25
Пеццолези
25
Пеццолези
17
Росада
14
Эссуго
20
Кампанья
20
Кампанья
14
Эссуго
22
Байчетич
11
Рамирес
11
Рамирес
22
Байчетич
10
Молейро
14
Фустер
14
Фустер
10
Молейро
9
МакБарни
17
Мата
17
Мата
9
МакБарни
11
Рафинья
18
Мартин
18
Мартин
11
Рафинья
8
Педри
21
де Йонг
21
де Йонг
8
Педри
7
Лопес
20
Ольмо
20
Ольмо
7
Лопес
10
Ямаль
9
Торрес
9
Торрес
10
Ямаль
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Барселона
23
Динко Хоркаш
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
33
Серхио Виера
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
16
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
33
Серхио Виера
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
16
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Лас-Пальмас - Барселона
1
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
4
Офсайды
6
1
Количество передач
267
668
Сейвы
3
2
Точность передач %
68
88
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.47
1.47
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Атлетико», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»