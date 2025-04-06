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Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Реал Сосьедада», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 15:00 по московскому времени.