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  • «Лас-Пальмас» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

«Лас-Пальмас» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

6 апреля 2025, 13:50
Лас-Пальмас
06.04.2025, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
60' О. МакБарни
5' М. Оярсабаль 56' С. Гомес 68' Х. Арамбуру
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
23
Динко Хоркаш
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
17
Вити Росада
ПВ
19
Сандро Рамирес
(К) ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
15
Пабло Марин
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Лас-Пальмас
30
Альваро Кильяне
ВР
31
Víctor Puig
ВР
4
Алекс Суарес
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЛВ
22
Стефан Байчетич
ОП
2
Марвин Парк
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
13
Egoitz Arana
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Аркайц Мариескуррена
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
7
Дани Диас
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
3-2-2-3
23
Хоркаш
15
Херцог
26
Маккена
35
Мармоль
14
Муньос
14
Эссуго
10
Молейро
17
Росада
9
МакБарни
21
Силва
19
Рамирес
3-2-2-3
1
Ремиро
16
Лопес
19
Субельдия
6
Элустондо
2
Арамбуру
17
Гомес
36
Субименди
8
Оласагасти
10
Оярсабаль
15
Марин
7
Барренечеа
19
Рамирес
2
Парк
2
Парк
19
Рамирес
14
Эссуго
20
Кампанья
20
Кампанья
14
Эссуго
14
Муньос
14
Фустер
14
Фустер
14
Муньос
15
Херцог
24
Янузай
24
Янузай
15
Херцог
10
Молейро
22
Кардона
22
Кардона
10
Молейро
16
Лопес
3
Муньос
3
Муньос
16
Лопес
19
Субельдия
6
Мартин
6
Мартин
19
Субельдия
8
Оласагасти
24
Сучич
24
Сучич
8
Оласагасти
7
Барренечеа
14
Кубо
14
Кубо
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Реал Сосьедад
30
Альваро Кильяне
ВР
31
Víctor Puig
ВР
4
Алекс Суарес
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
13
Унаи Марреро
ВР
13
Egoitz Arana
ВР
14
Хамари Траоре
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
10
Аркайц Мариескуррена
ЛВ
7
Дани Диас
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
30
Альваро Кильяне
ВР
31
Víctor Puig
ВР
4
Алекс Суарес
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
13
Egoitz Arana
ВР
14
Хамари Траоре
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
10
Аркайц Мариескуррена
ЛВ
7
Дани Диас
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Лас-Пальмас - Реал Сосьедад
2
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
8
10
Офсайды
5
1
Количество передач
382
378
Сейвы
5
4
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.05
2.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Реал Сосьедада», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас»«Реал Сосьедад»

«Лас-Пальмас» – «Реал Сосьедад» смотреть онлайн 6 апреля

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Лас-Пальмас
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