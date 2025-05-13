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  • «Севилья» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2025

«Севилья» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2025

13 мая 2025, 21:20
Севилья
13.05.2025, вторник, 22:30
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
52' А. Гарсия Паскуаль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
2
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
18
Люсьен Агум
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Хуанлу Санчес
ЦП
11
Сусо
(К) ПВ
11
Доди Лукебакио
ПВ
23
Альваро Гарсия Паскуаль
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Лас-Пальмас
1
Динко Хоркаш
ВР
4
Алекс Суарес
(К) ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Мика Мармоль
ЦЗ
21
Стефан Байчетич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
20
Альберто Молейро
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Вити Росада
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Севилья
25
Альваро Фернандес
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
28
Ману Буэно
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
7
Mateo Mejia
ЦФ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
7
Леандро Антонетти
ЦФ
Лас-Пальмас
22
Яспер Силлессен
ВР
30
Альваро Кильяне
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
70
Анди Пельмар
ЦЗ
2
Марвин Парк
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
14
Ману Фустер
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Нюланд
5
Баде
4
Салас
2
Кармона
18
Агум
6
Локонга
15
Соу
16
Санчес
11
Сусо
11
Лукебакио
23
Гарсия Паскуаль
3-1-1-3-2
1
Хоркаш
4
Суарес
15
Херцог
3
Мармоль
21
Байчетич
20
Кампанья
17
Росада
20
Молейро
24
Янузай
9
МакБарни
19
Рамирес
4
Салас
5
5
4
Салас
15
Соу
8
Ньигес
8
Ньигес
15
Соу
6
Локонга
6
Гудель
6
Гудель
6
Локонга
23
Гарсия Паскуаль
7
Антонетти
7
Антонетти
23
Гарсия Паскуаль
17
Росада
2
Парк
2
Парк
17
Росада
21
Байчетич
14
Эссуго
14
Эссуго
21
Байчетич
4
Суарес
14
Муньос
14
Муньос
4
Суарес
20
Кампанья
14
Фустер
14
Фустер
20
Кампанья
24
Янузай
22
Кардона
22
Кардона
24
Янузай
20
Молейро
17
Мата
17
Мата
20
Молейро
Остались в запасе
Севилья
Лас-Пальмас
25
Альваро Фернандес
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
7
Mateo Mejia
ЦФ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
22
Яспер Силлессен
ВР
30
Альваро Кильяне
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
70
Анди Пельмар
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
7
Mateo Mejia
ЦФ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
22
Яспер Силлессен
ВР
30
Альваро Кильяне
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
70
Анди Пельмар
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Севилья - Лас-Пальмас
6
6
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
6
Угловые удары
4
2
Нарушения
22
15
Офсайды
1
1
Количество передач
343
429
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
3
13
xG (ожидаемые голы)
1.07
0.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Лас-Пальмас», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Лас-Пальмас»

«Севилья» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Лас-Пальмас Севилья
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