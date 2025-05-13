13.05.2025, вторник, 22:30
Испания. Примера, 36 тур
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
3-1-3-2-1
1
Нюланд
5
Баде
4
Салас
2
Кармона
18
Агум
6
Локонга
15
Соу
16
Санчес
11
Сусо
11
Лукебакио
23
Гарсия Паскуаль
3-1-1-3-2
1
Хоркаш
4
Суарес
15
Херцог
3
Мармоль
21
Байчетич
20
Кампанья
17
Росада
20
Молейро
24
Янузай
9
МакБарни
19
Рамирес
4
Салас
5
5
4
Салас
15
Соу
8
Ньигес
8
Ньигес
15
Соу
6
Локонга
6
Гудель
6
Гудель
6
Локонга
23
Гарсия Паскуаль
7
Антонетти
7
Антонетти
23
Гарсия Паскуаль
17
Росада
2
Парк
2
Парк
17
Росада
21
Байчетич
14
Эссуго
14
Эссуго
21
Байчетич
4
Суарес
14
Муньос
14
Муньос
4
Суарес
20
Кампанья
14
Фустер
14
Фустер
20
Кампанья
24
Янузай
22
Кардона
22
Кардона
24
Янузай
20
Молейро
17
Мата
17
Мата
20
Молейро
Остались в запасе
Севилья
Лас-Пальмас
25
Альваро Фернандес
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
7
Mateo Mejia
ЦФ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
22
Яспер Силлессен
ВР
30
Альваро Кильяне
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
70
Анди Пельмар
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
7
Mateo Mejia
ЦФ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
22
Яспер Силлессен
ВР
30
Альваро Кильяне
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
70
Анди Пельмар
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Севилья - Лас-Пальмас
6
6
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
6
Угловые удары
4
2
Нарушения
22
15
Офсайды
1
1
Количество передач
343
429
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
3
13
xG (ожидаемые голы)
1.07
0.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Лас-Пальмас», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Лас-Пальмас»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»