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Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Лас-Пальмас», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Лас-Пальмас»