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  • «Бетис» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

«Бетис» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

9 марта 2025, 19:20
Бетис
09.03.2025, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 27 тур
1 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
65' Д. Льоренте
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
22
Иско
(К) АП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Антони
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Лас-Пальмас
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Алекс Суарес
(К) ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Матео Флорес
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
15
Пабло Гарсия
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Лас-Пальмас
23
Динко Хоркаш
ВР
35
Исраэль Мора
ВР
14
Ману Фустер
ЛВ
2
Марвин Парк
ЦП
33
Серхио Виера
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
34
Diego Martín
ЦФ
4-1-3-2
13
Адриан
13
Родригес
3
Льоренте
4
Натан
20
Сабали
5
Кардозо
17
Родригес
8
Форнальс
7
Антони
9
Эрнандес
22
Иско
3-1-3-1-2
24
Силлессен
4
Суарес
15
Херцог
3
Муньос
22
Байчетич
14
Муньос
20
Кампанья
14
Эссуго
17
Росада
19
Рамирес
21
Силва
8
Форнальс
5
Альтимира
5
Альтимира
8
Форнальс
17
Родригес
10
Эз Абде
10
Эз Абде
17
Родригес
9
Эрнандес
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Эрнандес
17
Росада
2
Парк
2
Парк
17
Росада
20
Кампанья
24
Янузай
24
Янузай
20
Кампанья
4
Суарес
22
Кардона
22
Кардона
4
Суарес
19
Рамирес
9
МакБарни
9
МакБарни
19
Рамирес
Остались в запасе
Бетис
Лас-Пальмас
30
Фран Вьейтес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
15
Пабло Гарсия
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
23
Динко Хоркаш
ВР
35
Исраэль Мора
ВР
33
Серхио Виера
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
14
Ману Фустер
ЛВ
17
Хайме Мата
ЦФ
34
Diego Martín
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
15
Пабло Гарсия
ПВ
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
35
Исраэль Мора
ВР
33
Серхио Виера
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
14
Ману Фустер
ЛВ
17
Хайме Мата
ЦФ
34
Diego Martín
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Бетис - Лас-Пальмас
2
1
7
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
7
Угловые удары
11
1
Нарушения
12
14
Офсайды
2
1
Количество передач
581
283
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.29
0.63

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Лас-Пальмас», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Лас-Пальмас»

«Бетис» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Лас-Пальмас Бетис
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