19.04.2025, суббота, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
Испания. Примера, 32 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
3-1-2-2-2
23
Хоркаш
4
Суарес
26
Маккена
35
Мармоль
22
Байчетич
14
Муньос
14
Эссуго
10
Молейро
17
Росада
21
Силва
9
МакБарни
3-4-1-2
13
Облак
20
Хименес
24
Ле Норман
22
Галан
6
Коке
8
Барриос
22
Галлахер
14
Льоренте
20
Симеоне
19
Альварес
9
Серлот
9
МакБарни
2
Парк
2
Парк
9
МакБарни
10
Молейро
20
Кампанья
20
Кампанья
10
Молейро
21
Силва
17
Мата
17
Мата
21
Силва
14
Эссуго
19
Рамирес
19
Рамирес
14
Эссуго
22
Галан
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
22
Галан
6
Коке
7
Де Пауль
7
Де Пауль
6
Коке
22
Галлахер
17
Рикельме
17
Рикельме
22
Галлахер
9
Серлот
10
Корреа
10
Корреа
9
Серлот
19
Альварес
7
Гризманн
7
Гризманн
19
Альварес
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Атлетико
30
Альваро Кильяне
ВР
35
Исраэль Мора
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
14
Ману Фустер
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
16
Самуэль Лино
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
30
Альваро Кильяне
ВР
35
Исраэль Мора
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
14
Ману Фустер
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
16
Самуэль Лино
ЛВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Лас-Пальмас - Атлетико
3
1
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
13
Офсайды
0
1
Количество передач
377
544
Сейвы
2
1
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
0.66
0.8
Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Атлетико», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»