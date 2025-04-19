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  • «Лас-Пальмас» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Лас-Пальмас» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 20:50
Лас-Пальмас
19.04.2025, суббота, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
90+3' Х. Муньос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
23
Динко Хоркаш
ВР
4
Алекс Суарес
(К) ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
17
Вити Росада
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Лас-Пальмас
30
Альваро Кильяне
ВР
35
Исраэль Мора
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЛВ
2
Марвин Парк
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
3-1-2-2-2
23
Хоркаш
4
Суарес
26
Маккена
35
Мармоль
22
Байчетич
14
Муньос
14
Эссуго
10
Молейро
17
Росада
21
Силва
9
МакБарни
3-4-1-2
13
Облак
20
Хименес
24
Ле Норман
22
Галан
6
Коке
8
Барриос
22
Галлахер
14
Льоренте
20
Симеоне
19
Альварес
9
Серлот
9
МакБарни
2
Парк
2
Парк
9
МакБарни
10
Молейро
20
Кампанья
20
Кампанья
10
Молейро
21
Силва
17
Мата
17
Мата
21
Силва
14
Эссуго
19
Рамирес
19
Рамирес
14
Эссуго
22
Галан
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
22
Галан
6
Коке
7
Де Пауль
7
Де Пауль
6
Коке
22
Галлахер
17
Рикельме
17
Рикельме
22
Галлахер
9
Серлот
10
Корреа
10
Корреа
9
Серлот
19
Альварес
7
Гризманн
7
Гризманн
19
Альварес
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Атлетико
30
Альваро Кильяне
ВР
35
Исраэль Мора
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
14
Ману Фустер
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
16
Самуэль Лино
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
30
Альваро Кильяне
ВР
35
Исраэль Мора
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
14
Ману Фустер
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
16
Самуэль Лино
ЛВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Лас-Пальмас - Атлетико
3
1
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
13
Офсайды
0
1
Количество передач
377
544
Сейвы
2
1
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
0.66
0.8

Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Атлетико», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Атлетико»

«Лас-Пальмас» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Лас-Пальмас
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