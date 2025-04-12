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  • «Хетафе» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

«Хетафе» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

12 апреля 2025, 16:05
Хетафе
12.04.2025, суббота, 17:15
Испания. Примера, 31 тур
1 : 3
Завершен
Лас-Пальмас
19' О. Альдрете
53' Ф. Силва 61' О. МакБарни 74' Ф. Силва
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
(К) ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
21
Крисантус Уче
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Лас-Пальмас
23
Динко Хоркаш
ВР
4
Алекс Суарес
(К) ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
11
Коба да Коста
ЛВ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
19
Петер Федерико
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Лас-Пальмас
30
Альваро Кильяне
ВР
35
Исраэль Мора
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЛВ
2
Марвин Парк
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
3-4-2-1
13
Сорья
15
Рико
22
Дуарте
15
Альдрете
24
Бернат
11
Террац
21
Уче
2
Иглесиас
8
Арамбарри
6
Милья
7
Хуанми
3-1-2-1-3
23
Хоркаш
4
Суарес
26
Маккена
35
Мармоль
22
Байчетич
14
Муньос
14
Эссуго
17
Росада
19
Рамирес
9
МакБарни
21
Силва
7
Хуанми
12
Ньом
12
Ньом
7
Хуанми
11
Террац
23
Перес
23
Перес
11
Террац
21
Уче
9
Майорал
9
Майорал
21
Уче
21
Силва
3
Муньос
3
Муньос
21
Силва
17
Росада
2
Парк
2
Парк
17
Росада
14
Эссуго
10
Молейро
10
Молейро
14
Эссуго
19
Рамирес
14
Фустер
14
Фустер
19
Рамирес
9
МакБарни
17
Мата
17
Мата
9
МакБарни
Остались в запасе
Хетафе
Лас-Пальмас
1
Иржи Летачек
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
30
Альваро Кильяне
ВР
35
Исраэль Мора
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Остались в запасе
30
Альваро Кильяне
ВР
35
Исраэль Мора
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Хетафе - Лас-Пальмас
1
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
14
15
Офсайды
1
2
Количество передач
301
429
Сейвы
2
5
Точность передач %
72
81
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.69
1.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Лас-Пальмаса», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе»«Лас-Пальмас»

«Хетафе» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Лас-Пальмас Хетафе
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