12.04.2025, суббота, 17:15
Испания. Примера, 31 тур
Испания. Примера, 31 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Хетафе
Хетафе
3-4-2-1
13
Сорья
15
Рико
22
Дуарте
15
Альдрете
24
Бернат
11
Террац
21
Уче
2
Иглесиас
8
Арамбарри
6
Милья
7
Хуанми
3-1-2-1-3
23
Хоркаш
4
Суарес
26
Маккена
35
Мармоль
22
Байчетич
14
Муньос
14
Эссуго
17
Росада
19
Рамирес
9
МакБарни
21
Силва
7
Хуанми
12
Ньом
12
Ньом
7
Хуанми
11
Террац
23
Перес
23
Перес
11
Террац
21
Уче
9
Майорал
9
Майорал
21
Уче
21
Силва
3
Муньос
3
Муньос
21
Силва
17
Росада
2
Парк
2
Парк
17
Росада
14
Эссуго
10
Молейро
10
Молейро
14
Эссуго
19
Рамирес
14
Фустер
14
Фустер
19
Рамирес
9
МакБарни
17
Мата
17
Мата
9
МакБарни
Остались в запасе
Хетафе
Лас-Пальмас
1
Иржи Летачек
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
30
Альваро Кильяне
ВР
35
Исраэль Мора
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Остались в запасе
30
Альваро Кильяне
ВР
35
Исраэль Мора
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Хетафе - Лас-Пальмас
1
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
14
15
Офсайды
1
2
Количество передач
301
429
Сейвы
2
5
Точность передач %
72
81
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.69
1.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Лас-Пальмаса», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Лас-Пальмас»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»