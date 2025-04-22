На стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао состоится поединок 33-го тура испанской Ла Лиги между претендующим на еврокубки «Атлетиком» и борющимся за выживание «Лас-Пальмасом». Хозяева стремятся удержаться в зоне Лиги чемпионов, а гости продолжают цепляться за каждое очко, чтобы остаться в Примере.

«Атлетик»

Команда занимает 4-е место в таблице с 57 очками после 32 туров. Подопечные Эрнесто Вальверде продолжают демонстрировать солидный футбол, особенно в домашних матчах. В последних 5 играх «Атлетик» пропустил всего 2 мяча, а в среднем за этот отрезок команда забивает по одному голу. Ключевым игроком остаeтся Ойан Сансет – 17 голов в 31 матче.

Форма у команды хорошая: в трeх последних матчах на всех турнирах – две победы и одно поражение от «Реала» с минимальным счeтом. «Атлетик» делает ставку на дисциплину в обороне и уверенное давление в атаке.

«Лас-Пальмас»

Коллектив занимает 17-е место с 32 очками и ведeт борьбу за выживание. Несмотря на сложное положение, команда находит силы забивать – 8 голов в последних 5 матчах. Форвард Фабиу Силва остаeтся главной угрозой для соперников: он забил 10 мячей в 25 матчах.

Однако оборонительные показатели продолжают вызывать тревогу. «Лас-Пальмас» пропускает в среднем 1.40 гола за игру, а также допускает много моментов у своих ворот. Особенно уязвима команда на выезде, где набирает очки крайне нестабильно.

Факты о командах

«Атлетик»:

4-е место, 57 очков.

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей.

Забивает в 6 из 7 последних домашних матчей.

«Лас-Пальмас»:

17-е место, 32 очка.

Забивает в 5 последних матчах.

Пропускает в 14 из 16 последних игр.

В среднем забивает 1.60, пропускает 1.40 гола за игру.

Личные встречи 50% (5) 30% (3) 20% (2) 15 Забитых мячей 9 1.5 В среднем за матч 0.9 5:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 33 тур Атлетик 1 : 0 Лас-Пальмас Испания. Примера, 5 тур Лас-Пальмас 2 : 3 Атлетик Испания. Примера, 28 тур Лас-Пальмас 0 : 2 Атлетик Испания. Примера, 18 тур Атлетик 1 : 0 Лас-Пальмас Испания. Примера, 23 тур Атлетик 0 : 0 Лас-Пальмас Испания. Примера, 4 тур Лас-Пальмас 1 : 0 Атлетик Испания. Примера, 32 тур Атлетик 5 : 1 Лас-Пальмас Испания. Примера, 13 тур Лас-Пальмас 3 : 1 Атлетик Испания. Примера, 37 тур Лас-Пальмас 0 : 0 Атлетик Испания. Примера, 18 тур Атлетик 2 : 2 Лас-Пальмас

Прогноз на матч «Атлетик» – «Лас-Пальмас»

«Атлетик» подходит к матчу в более стабильной форме, с сильной обороной и эффективной атакой на своeм поле. «Лас-Пальмас» радует результативностью, но нестабилен в защите. Ожидается матч с контролем со стороны хозяев, однако гости способны отличиться.

Рекомендованные ставки и коэффициенты: