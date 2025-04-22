На стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао состоится поединок 33-го тура испанской Ла Лиги между претендующим на еврокубки «Атлетиком» и борющимся за выживание «Лас-Пальмасом». Хозяева стремятся удержаться в зоне Лиги чемпионов, а гости продолжают цепляться за каждое очко, чтобы остаться в Примере.
«Атлетик»
Команда занимает 4-е место в таблице с 57 очками после 32 туров. Подопечные Эрнесто Вальверде продолжают демонстрировать солидный футбол, особенно в домашних матчах. В последних 5 играх «Атлетик» пропустил всего 2 мяча, а в среднем за этот отрезок команда забивает по одному голу. Ключевым игроком остаeтся Ойан Сансет – 17 голов в 31 матче.
Форма у команды хорошая: в трeх последних матчах на всех турнирах – две победы и одно поражение от «Реала» с минимальным счeтом. «Атлетик» делает ставку на дисциплину в обороне и уверенное давление в атаке.
«Лас-Пальмас»
Коллектив занимает 17-е место с 32 очками и ведeт борьбу за выживание. Несмотря на сложное положение, команда находит силы забивать – 8 голов в последних 5 матчах. Форвард Фабиу Силва остаeтся главной угрозой для соперников: он забил 10 мячей в 25 матчах.
Однако оборонительные показатели продолжают вызывать тревогу. «Лас-Пальмас» пропускает в среднем 1.40 гола за игру, а также допускает много моментов у своих ворот. Особенно уязвима команда на выезде, где набирает очки крайне нестабильно.
Факты о командах
«Атлетик»:
- 4-е место, 57 очков.
- Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.
- Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей.
- Забивает в 6 из 7 последних домашних матчей.
«Лас-Пальмас»:
- 17-е место, 32 очка.
- Забивает в 5 последних матчах.
- Пропускает в 14 из 16 последних игр.
- В среднем забивает 1.60, пропускает 1.40 гола за игру.
Прогноз на матч «Атлетик» – «Лас-Пальмас»
«Атлетик» подходит к матчу в более стабильной форме, с сильной обороной и эффективной атакой на своeм поле. «Лас-Пальмас» радует результативностью, но нестабилен в защите. Ожидается матч с контролем со стороны хозяев, однако гости способны отличиться.
Рекомендованные ставки и коэффициенты:
- Победа «Атлетика» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
- Индивидуальный тотал «Атлетика» больше 1.5 – коэффициент 2.10
- Гол Ойана Сансета – коэффициент 2.70