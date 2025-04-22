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«Атлетик» – «Лас-Пальмас»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

22 апреля 2025 8:01
Атлетик - Лас-Пальмас
23 апр. 2025, среда 20:00 | Испания. Примера, 33 тур
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1.85
Победа «Атлетика» – коэффициент 1.85
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На стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао состоится поединок 33-го тура испанской Ла Лиги между претендующим на еврокубки «Атлетиком» и борющимся за выживание «Лас-Пальмасом». Хозяева стремятся удержаться в зоне Лиги чемпионов, а гости продолжают цепляться за каждое очко, чтобы остаться в Примере.

«Атлетик»

Команда занимает 4-е место в таблице с 57 очками после 32 туров. Подопечные Эрнесто Вальверде продолжают демонстрировать солидный футбол, особенно в домашних матчах. В последних 5 играх «Атлетик» пропустил всего 2 мяча, а в среднем за этот отрезок команда забивает по одному голу. Ключевым игроком остаeтся Ойан Сансет – 17 голов в 31 матче.

Форма у команды хорошая: в трeх последних матчах на всех турнирах – две победы и одно поражение от «Реала» с минимальным счeтом. «Атлетик» делает ставку на дисциплину в обороне и уверенное давление в атаке.

«Лас-Пальмас»

Коллектив занимает 17-е место с 32 очками и ведeт борьбу за выживание. Несмотря на сложное положение, команда находит силы забивать – 8 голов в последних 5 матчах. Форвард Фабиу Силва остаeтся главной угрозой для соперников: он забил 10 мячей в 25 матчах.

Однако оборонительные показатели продолжают вызывать тревогу. «Лас-Пальмас» пропускает в среднем 1.40 гола за игру, а также допускает много моментов у своих ворот. Особенно уязвима команда на выезде, где набирает очки крайне нестабильно.

Факты о командах

«Атлетик»:

  • 4-е место, 57 очков.
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей.
  • Забивает в 6 из 7 последних домашних матчей.

«Лас-Пальмас»:

  • 17-е место, 32 очка.
  • Забивает в 5 последних матчах.
  • Пропускает в 14 из 16 последних игр.
  • В среднем забивает 1.60, пропускает 1.40 гола за игру.

Личные встречи
50% (5)
30% (3)
20% (2)
15
Забитых мячей
9
1.5
В среднем за матч
0.9
5:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 33 тур
Атлетик
1 : 0
23.04.2025
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 5 тур
Лас-Пальмас
2 : 3
15.09.2024
Атлетик
Испания. Примера, 28 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
10.03.2024
Атлетик
Испания. Примера, 18 тур
Атлетик
1 : 0
20.12.2023
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
0 : 0
09.02.2018
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 4 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
17.09.2017
Атлетик
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
5 : 1
14.04.2017
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 13 тур
Лас-Пальмас
3 : 1
28.11.2016
Атлетик
Испания. Примера, 37 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
08.05.2016
Атлетик
Испания. Примера, 18 тур
Атлетик
2 : 2
03.01.2016
Лас-Пальмас
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Прогноз на матч «Атлетик» – «Лас-Пальмас»

«Атлетик» подходит к матчу в более стабильной форме, с сильной обороной и эффективной атакой на своeм поле. «Лас-Пальмас» радует результативностью, но нестабилен в защите. Ожидается матч с контролем со стороны хозяев, однако гости способны отличиться.

Рекомендованные ставки и коэффициенты:

  • Победа «Атлетика» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Атлетика» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Гол Ойана Сансета – коэффициент 2.70

1.85
Победа «Атлетика» – коэффициент 1.85
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Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Лас-Пальмас Атлетик
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