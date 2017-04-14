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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Лас-Пальмас
Атлетик - Лас-Пальмас: обзор матча 14 апреля 2017
Атлетик
14.04.2017, пятница, 21:45
Испания. Примера, 32 тур
5 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
7'
М. Сан Хосе
9'
И. Муньяин
18'
А. Адурис
58'
И. Муньяин
59'
А. Адурис
12'
П. Бигас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Лас-Пальмас
89'
Желтая карточка
М. Ливайя
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Уильямс
79'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
М. Сан Хосе
75'
71'
Замена
А. Халилович
️️️️
Х. Виера
Желтая карточка
М. Сан Хосе
66'
63'
Замена
Момо
️️️️
М. Гарсия
60'
Желтая карточка
Х. Виера
ГОЛ! 5:1!
А. Адурис
Пас отдал
М. Сан Хосе
59'
ГОЛ! 4:1!
И. Муньяин
58'
Замена
И. Леке
️️️️
М. Баленсиага
52'
45'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. Лемос
ГОЛ! 3:1!
А. Адурис
Пас отдал
И. Уильямс
18'
12'
ГОЛ! 2:1!
П. Бигас
Пас отдал
Тана
ГОЛ! 2:0!
И. Муньяин
9'
ГОЛ! 1:0!
М. Сан Хосе
Пас отдал
А. Итурраспе
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
16
Роке Меса
ОП
18
Матео Гарсия
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
24
Тана
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
11
Момо
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Эрик Экспозито
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Кепа
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
5
Альварес
18
Баленсиага
18
де Маркос
8
Итурраспе
14
Гарсия
10
Муньяин
20
Адурис
9
Уильямс
4-1-3-1-1
13
Лисоайн
88
Мичел
23
Кастельяно
3
Лемос
6
Бигас
16
Меса
24
Тана
4
Гомес
18
Гарсия
10
Виера
10
Ливайя
18
Баленсиага
15
Леке
15
Леке
18
Баленсиага
12
Сан Хосе
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
12
Сан Хосе
9
Уильямс
14
Сусаета
14
Сусаета
9
Уильямс
3
Лемос
5
Гарсия
5
Гарсия
3
Лемос
18
Гарсия
11
Момо
11
Момо
18
Гарсия
10
Виера
10
Халилович
10
Халилович
10
Виера
Остались в запасе
Атлетик
Лас-Пальмас
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
10
Эрик Экспозито
ЦФ
13
Хави Варас
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
10
Эрик Экспозито
ЦФ
13
Хави Варас
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Атлетик - Лас-Пальмас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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