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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Атлетик
Лас-Пальмас - Атлетик: обзор матча 08 мая 2016
Лас-Пальмас
08.05.2016, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 37 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Атлетик
89'
Желтая карточка
А. Адурис
Желтая карточка
Момо
85'
Замена
Н. Алеман
️️️️
Эрнан
81'
75'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Р. Гарсия
Замена
А. Лопес
️️️️
Х. Карлос Валерон
73'
Замена
Момо
️️️️
Тана
62'
57'
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Уильямс
53'
Замена
К. Гурпеги
️️️️
О. де Маркос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
24
Тана
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
11
Момо
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
4-2-2-2
13
Лисоайн
23
Кастельяно
16
Айтами
6
Бигас
5
Гарсия
14
Эрнан
4
Гомес
21
Валерон
10
Виера
12
Виллиан Жозе
24
Тана
4-2-1-3
1
Ирайсос
18
де Маркос
2
Боведа
12
Сан Хосе
18
Баленсиага
6
Элустондо
7
Эчебаррия
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
20
Адурис
21
Валерон
6
Лопес
6
Лопес
21
Валерон
14
Эрнан
7
Алеман
7
Алеман
14
Эрнан
24
Тана
11
Момо
11
Момо
24
Тана
18
де Маркос
18
Гурпеги
18
Гурпеги
18
де Маркос
9
Уильямс
14
Сусаета
14
Сусаета
9
Уильямс
14
Гарсия
8
Итурраспе
8
Итурраспе
14
Гарсия
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Атлетик
13
Хави Варас
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
1
Яго Эррерин
ВР
17
Микель Рико
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
17
Микель Рико
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Лас-Пальмас - Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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