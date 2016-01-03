Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Лас-Пальмас
Атлетик - Лас-Пальмас: обзор матча 03 января 2016
Атлетик
03.01.2016, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 18 тур
2 : 2
Завершен
Лас-Пальмас
16'
А. Адурис (П)
67'
И. Уильямс
62'
В. Гомес
81'
Тана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Лас-Пальмас
90'
+4
Замена
М. Вакасо
️️️️
Тана
90'
Замена
Н. Алеман
️️️️
Н. Эль-Жар
88'
Желтая карточка
Н. Эль-Жар
84'
Желтая карточка
А. Айтами
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Уильямс
82'
81'
Замена
Момо
️️️️
Х. Кулио
81'
ГОЛ! 2:2!
Тана
Желтая карточка
О. де Маркос
80'
Замена
Х. Эрасо
️️️️
Р. Гарсия
68'
ГОЛ! 2:1!
И. Уильямс
67'
62'
ГОЛ! 1:1!
В. Гомес
Желтая карточка
А. Итурраспе
59'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
М. Рико
53'
Желтая карточка
М. Баленсиага
43'
22'
Желтая карточка
В. Гомес
16'
Желтая карточка
Д. Гарсия
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Адурис
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
24
Тана
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
11
Момо
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Асдрубал Падрон
ЦФ
4-3-3
1
Ирайсос
18
Баленсиага
12
Сан Хосе
3
Этчейта
18
де Маркос
18
Гурпеги
17
Рико
14
Сусаета
14
Гарсия
9
Уильямс
20
Адурис
4-2-1-3
13
Варас
2
Симон
16
Айтами
23
Кастельяно
5
Гарсия
4
Гомес
19
Кулио
10
Виера
25
Эль-Жар
24
Тана
21
Араухо
14
Гарсия
14
Эрасо
14
Эрасо
14
Гарсия
17
Рико
8
Итурраспе
8
Итурраспе
17
Рико
9
Уильямс
10
Муньяин
10
Муньяин
9
Уильямс
25
Эль-Жар
7
Алеман
7
Алеман
25
Эль-Жар
19
Кулио
11
Момо
11
Момо
19
Кулио
24
Тана
22
Вакасо
22
Вакасо
24
Тана
Остались в запасе
Атлетик
Лас-Пальмас
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Асдрубал Падрон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Асдрубал Падрон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Атлетик - Лас-Пальмас
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
Новости команд
Все
Атлетик
Лас-Пальмас
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+