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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Атлетик
Лас-Пальмас - Атлетик: обзор матча 17 сентября 2017
Лас-Пальмас
17.09.2017, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 4 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
87'
Л. Реми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Атлетик
87'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
А. Итурраспе
ГОЛ! 1:0!
Л. Реми
Пас отдал
Д. Кастельяно
87'
Замена
В. Гомес
️️️️
Х. Кастельяно
84'
77'
Желтая карточка
М. Весга
64'
Желтая карточка
А. Адурис
Замена
Л. Реми
️️️️
Витоло
64'
Желтая карточка
У. Таннан
63'
63'
Замена
И. Муньяин
️️️️
М. Сусаета
63'
Замена
А. Адурис
️️️️
С. Мерино
60'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
Желтая карточка
Х. Кальери
58'
Замена
У. Таннан
️️️️
А. Халилович
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
88
Мичел
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
2
Хави Кастельяно
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
10
Ален Халилович
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Маноло Маркес
Атлетик
13
Кепа
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
11
Момо
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-2-3-1
1
Чичисола
88
Мичел
23
Кастельяно
3
Лемос
23
Наварро
2
Кастельяно
20
Аквилани
7
Витоло
10
Халилович
10
Виера
9
Кальери
4-1-2-3
13
Кепа
14
Нуньес
14
Ляпорт
4
Саборит
2
Боведа
6
Весга
14
Сусаета
8
Итурраспе
9
Уильямс
14
Гарсия
9
Мерино
10
Халилович
6
Таннан
6
Таннан
10
Халилович
2
Кастельяно
4
Гомес
4
Гомес
2
Кастельяно
7
Витоло
14
Реми
14
Реми
7
Витоло
8
Итурраспе
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
14
Сусаета
10
Муньяин
10
Муньяин
14
Сусаета
9
Мерино
20
Адурис
20
Адурис
9
Мерино
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Атлетик
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
11
Момо
ЦП
Главный тренер
Маноло Маркес
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
11
Момо
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
Главный тренер
Маноло Маркес
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Статистика матча Лас-Пальмас - Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Пабло Гонсалес Фуэртес
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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