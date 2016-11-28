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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Атлетик
Лас-Пальмас - Атлетик: обзор матча 28 ноября 2016
Лас-Пальмас
28.11.2016, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 13 тур
3 : 1
Завершен
Атлетик
40'
К. Боатенг
50'
Момо
90'
Х. Виера
78'
Р. Гарсия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Атлетик
ГОЛ! 3:1!
Х. Виера
Пас отдал
М. Ливайя
90'
87'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
Х. Виера
85'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Тана
81'
78'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Гарсия
76'
Замена
Г. Элустондо
️️️️
Б. Эчебаррия
74'
Вторая желтая
А. Адурис
74'
Желтая карточка
А. Адурис
Замена
А. Монторо
️️️️
Р. Меса
72'
65'
Желтая карточка
Е. Альварес
65'
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Уильямс
Желтая карточка
М. Ливайя
58'
57'
Замена
И. Муньяин
️️️️
Э. Боведа
Желтая карточка
Р. Меса
55'
ГОЛ! 2:0!
Момо
Пас отдал
Тана
50'
Замена
Момо
️️️️
К. Боатенг
45'
ГОЛ! 1:0!
К. Боатенг
Пас отдал
Мичел
40'
38'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
31'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
88
Мичел
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Роке Меса
ОП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
24
Тана
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
12
Микель Сан Хосе
ПП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
11
Момо
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
4-1-2-2-1
13
Варас
88
Мичел
5
Гарсия
6
Бигас
22
Лопеш
16
Меса
4
Гомес
24
Тана
27
Боатенг
10
Виера
10
Ливайя
3-2-2-1-2
13
Кепа
2
Боведа
14
Ляпорт
5
Альварес
15
Леке
18
Баленсиага
12
Сан Хосе
7
Эчебаррия
14
Гарсия
9
Уильямс
20
Адурис
27
Боатенг
11
Момо
11
Момо
27
Боатенг
16
Меса
19
Монторо
19
Монторо
16
Меса
24
Тана
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
24
Тана
7
Эчебаррия
6
Элустондо
6
Элустондо
7
Эчебаррия
9
Уильямс
14
Сусаета
14
Сусаета
9
Уильямс
2
Боведа
10
Муньяин
10
Муньяин
2
Боведа
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Атлетик
13
Рауль Лисоайн
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Лас-Пальмас - Атлетик
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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