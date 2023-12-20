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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Лас-Пальмас
Атлетик - Лас-Пальмас: обзор матча 20 декабря 2023
Атлетик
20.12.2023, среда, 23:30
Испания. Примера, 18 тур
1 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
90+4'
У. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Лас-Пальмас
Желтая карточка
И. Уильямс
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
Э. Лойодиче
ГОЛ! 1:0!
У. Гомес
90'
+4
90'
+1
Замена
А. Суарес
️️️️
М. Эль-Хаддади
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Н. Уильямс
86'
78'
Замена
О. Мфулу
️️️️
М. Парк
68'
Желтая карточка
М. Перроне
Замена
У. Гомес
️️️️
О. Сансет
66'
59'
Замена
С. Рамирес
️️️️
С. Каба
Замена
А. Беренгер
️️️️
Г. Гурусета
56'
Замена
М. Весга
️️️️
А. Эррера
56'
Пенальти не реализован!
Г. Гурусета
40'
39'
Желтая карточка
Х. Араухо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К)
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Лас-Пальмас
1
Альваро Вальес
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
21
Максимо Перроне
ОП
2
Марвин Парк
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
12
Энцо Лойодиче
(К)
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
15
Уго Ринкон
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Лас-Пальмас
38
Але Горрин
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
17
Пехиньо
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
6
Iñaki González
ЦП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
4
Паредес
15
Леке
6
Прадос
21
Эррера
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
4-1-3-2
1
Вальес
22
Араухо
23
Коко
35
Мармоль
23
Кардона
21
Перроне
2
Парк
14
Муньос
12
Лойодиче
9
Каба
16
Эль-Хаддади
21
Эррера
6
Весга
6
Весга
21
Эррера
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
11
Гурусета
7
Беренгер
7
Беренгер
11
Гурусета
10
Уильямс
14
Гарсия
14
Гарсия
10
Уильямс
16
Эль-Хаддади
4
Суарес
4
Суарес
16
Эль-Хаддади
2
Парк
12
Мфулу
12
Мфулу
2
Парк
9
Каба
19
Рамирес
19
Рамирес
9
Каба
Остались в запасе
Атлетик
Лас-Пальмас
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
15
Уго Ринкон
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Аду Арес
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
38
Але Горрин
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
6
Iñaki González
ЦП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
17
Пехиньо
ЛВ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
15
Уго Ринкон
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Аду Арес
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
38
Але Горрин
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
6
Iñaki González
ЦП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
17
Пехиньо
ЛВ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Атлетик - Лас-Пальмас
1
3
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
11
Офсайды
3
4
Количество передач
464
472
Сейвы
1
8
Точность передач %
76
73
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
3.56
0.33
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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