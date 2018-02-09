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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Лас-Пальмас
Атлетик - Лас-Пальмас: обзор матча 09 февраля 2018
Атлетик
09.02.2018, пятница, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Лас-Пальмас
79'
Желтая карточка
Л. Чичисола
Желтая карточка
Р. Гарсия
77'
59'
Желтая карточка
Мичел
Желтая карточка
Кепа
52'
Желтая карточка
Э. Саборит
51'
41'
Желтая карточка
Х. Кальери
12'
Желтая карточка
Х. Наварро
Желтая карточка
А. Адурис
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Кепа
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
33
Начо Жиль
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
47
Агер Акетче
АП
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Ален Халилович
АП
24
Тана
ЦФ
4-3-3
13
Кепа
4
Саборит
5
Альварес
26
Мартинес
18
де Маркос
14
Сусаета
17
Рико
8
Итурраспе
14
Гарсия
9
Уильямс
20
Адурис
4-3-1-2
1
Чичисола
23
Наварро
88
Мичел
6
Гальвез
6
Пеньяльба
5
Этебо
19
Толедо
13
Агиррегарай
10
Виера
9
Кальери
33
Жиль
Остались в запасе
Атлетик
Лас-Пальмас
47
Агер Акетче
АП
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Ален Халилович
АП
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
47
Агер Акетче
АП
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Ален Халилович
АП
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Атлетик - Лас-Пальмас
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
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