16.02.2025, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 24 тур
Испания. Примера, 24 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Мальорка
Мальорка
4-1-2-2-1
1
Грейф
22
Мохика
24
Вальент
21
Раильо
24
Маффео
8
Маскарель
10
Дардер
23
Наварро
14
Родригес
29
Асано
19
Мурики
3-1-2-3-1
24
Силлессен
4
Суарес
26
Маккена
35
Мармоль
22
Байчетич
14
Муньос
12
Лойодиче
17
Росада
10
Молейро
14
Фустер
9
МакБарни
14
Родригес
3
Латорре
3
Латорре
14
Родригес
19
Мурики
3
Морей
3
Морей
19
Мурики
23
Наварро
6
Санчес
6
Санчес
23
Наварро
24
Маффео
17
Фернандес
17
Фернандес
24
Маффео
29
Асано
9
Ларин
9
Ларин
29
Асано
4
Суарес
3
Пельмар
3
Пельмар
4
Суарес
22
Байчетич
15
Херцог
15
Херцог
22
Байчетич
14
Фустер
20
Кампанья
20
Кампанья
14
Фустер
12
Лойодиче
11
Рамирес
11
Рамирес
12
Лойодиче
17
Росада
17
Мата
17
Мата
17
Росада
Остались в запасе
Мальорка
Лас-Пальмас
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
28
Ян Салас
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
35
Исраэль Мора
ВР
23
Динко Хоркаш
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
26
Абубакар Бассинга
ЦП
41
Sergio Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
28
Ян Салас
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
35
Исраэль Мора
ВР
23
Динко Хоркаш
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
26
Абубакар Бассинга
ЦП
41
Sergio Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Мальорка - Лас-Пальмас
1
4
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
7
12
Офсайды
5
3
Количество передач
409
430
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.1
0.91
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Лас-Пальмас», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Лас-Пальмас»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»