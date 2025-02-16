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  • «Мальорка» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

«Мальорка» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

16 февраля 2025, 19:20
Мальорка
16.02.2025, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 24 тур
3 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
7' В. Мурики 28' В. Мурики 35' Д. Родригес
62' С. Байчетич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
14
Дани Родригес
АП
29
Такума Асано
ПВ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Лас-Пальмас
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Алекс Суарес
(К) ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЛВ
22
Стефан Байчетич
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
17
Вити Росада
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
28
Ян Салас
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
17
Валери Фернандес
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Лас-Пальмас
35
Исраэль Мора
ВР
23
Динко Хоркаш
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
20
Хосе Кампанья
ЦП
26
Абубакар Бассинга
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
41
Sergio Ruiz
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Грейф
22
Мохика
24
Вальент
21
Раильо
24
Маффео
8
Маскарель
10
Дардер
23
Наварро
14
Родригес
29
Асано
19
Мурики
3-1-2-3-1
24
Силлессен
4
Суарес
26
Маккена
35
Мармоль
22
Байчетич
14
Муньос
12
Лойодиче
17
Росада
10
Молейро
14
Фустер
9
МакБарни
14
Родригес
3
Латорре
3
Латорре
14
Родригес
19
Мурики
3
Морей
3
Морей
19
Мурики
23
Наварро
6
Санчес
6
Санчес
23
Наварро
24
Маффео
17
Фернандес
17
Фернандес
24
Маффео
29
Асано
9
Ларин
9
Ларин
29
Асано
4
Суарес
3
Пельмар
3
Пельмар
4
Суарес
22
Байчетич
15
Херцог
15
Херцог
22
Байчетич
14
Фустер
20
Кампанья
20
Кампанья
14
Фустер
12
Лойодиче
11
Рамирес
11
Рамирес
12
Лойодиче
17
Росада
17
Мата
17
Мата
17
Росада
Остались в запасе
Мальорка
Лас-Пальмас
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
28
Ян Салас
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
35
Исраэль Мора
ВР
23
Динко Хоркаш
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
26
Абубакар Бассинга
ЦП
41
Sergio Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
28
Ян Салас
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
35
Исраэль Мора
ВР
23
Динко Хоркаш
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
26
Абубакар Бассинга
ЦП
41
Sergio Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Мальорка - Лас-Пальмас
1
4
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
7
12
Офсайды
5
3
Количество передач
409
430
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.1
0.91

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Лас-Пальмас», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Лас-Пальмас»

«Мальорка» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Лас-Пальмас Мальорка
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