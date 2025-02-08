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  • «Лас-Пальмас» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025

«Лас-Пальмас» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025

8 февраля 2025, 19:20
Лас-Пальмас
08.02.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 23 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
84' М. Фустер
53' А. Баэна 66' А. Перес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
4
Алекс Суарес
(К) ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
8
Хуан Фойт
(К) ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Лас-Пальмас
23
Динко Хоркаш
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
14
Ману Фустер
ЛВ
33
Серхио Виера
ЦП
2
Марвин Парк
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
41
Sergio Ruiz
ЦФ
29
Elías Romero
ЦФ
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
4-1-2-1-2
24
Силлессен
3
Пельмар
26
Маккена
35
Мармоль
4
Суарес
22
Байчетич
12
Лойодиче
14
Муньос
10
Молейро
9
МакБарни
19
Рамирес
4-1-1-2-2
13
Конде
26
Фемения
53
Камбвала
8
Фойт
23
Кардона
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Пино
10
Баэна
7
Перес
11
Барри
4
Суарес
15
Херцог
15
Херцог
4
Суарес
22
Байчетич
2
Парк
2
Парк
22
Байчетич
19
Рамирес
11
Рамирес
11
Рамирес
19
Рамирес
3
Пельмар
14
Фустер
14
Фустер
3
Пельмар
12
Лойодиче
17
Росада
17
Росада
12
Лойодиче
53
Камбвала
2
Кошта
2
Кошта
53
Камбвала
26
Фемения
6
Наварро
6
Наварро
26
Фемения
10
Баэна
3
Байи
3
Байи
10
Баэна
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
10
Пино
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
10
Пино
7
Перес
19
Пепе
19
Пепе
7
Перес
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Вильярреал
23
Динко Хоркаш
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
33
Серхио Виера
ЦП
41
Sergio Ruiz
ЦФ
29
Elías Romero
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
33
Серхио Виера
ЦП
41
Sergio Ruiz
ЦФ
29
Elías Romero
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Лас-Пальмас - Вильярреал
6
3
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
12
12
Офсайды
0
5
Количество передач
473
363
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.01

Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Вильярреала», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 19:20 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас»«Вильярреал»

«Лас-Пальмас» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Лас-Пальмас
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