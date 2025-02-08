08.02.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 23 тур
Испания. Примера, 23 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
4-1-2-1-2
24
Силлессен
3
Пельмар
26
Маккена
35
Мармоль
4
Суарес
22
Байчетич
12
Лойодиче
14
Муньос
10
Молейро
9
МакБарни
19
Рамирес
4-1-1-2-2
13
Конде
26
Фемения
53
Камбвала
8
Фойт
23
Кардона
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Пино
10
Баэна
7
Перес
11
Барри
4
Суарес
15
Херцог
15
Херцог
4
Суарес
22
Байчетич
2
Парк
2
Парк
22
Байчетич
19
Рамирес
11
Рамирес
11
Рамирес
19
Рамирес
3
Пельмар
14
Фустер
14
Фустер
3
Пельмар
12
Лойодиче
17
Росада
17
Росада
12
Лойодиче
53
Камбвала
2
Кошта
2
Кошта
53
Камбвала
26
Фемения
6
Наварро
6
Наварро
26
Фемения
10
Баэна
3
Байи
3
Байи
10
Баэна
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
10
Пино
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
10
Пино
7
Перес
19
Пепе
19
Пепе
7
Перес
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Вильярреал
23
Динко Хоркаш
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
33
Серхио Виера
ЦП
41
Sergio Ruiz
ЦФ
29
Elías Romero
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
33
Серхио Виера
ЦП
41
Sergio Ruiz
ЦФ
29
Elías Romero
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Лас-Пальмас - Вильярреал
6
3
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
12
12
Офсайды
0
5
Количество передач
473
363
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.01
Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Вильярреала», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 19:20 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»