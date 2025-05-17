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Прогноз на точный счёт матча «Лас-Пальмас» – «Леганес»: Ла Лига, 18 мая 2025

17 мая 2025 11:03
Лас-Пальмас - Леганес
18 мая 2025, воскресенье 20:00 | Испания. Примера, 37 тур
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6.20
Точный счёт 0:1 в пользу «Леганеса»
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18 мая на стадионе «де Гран Канария» состоится важнейший матч в нижней части турнирной таблицы испанской Ла Лиги. «Лас-Пальмас» примет «Леганес» в 37 туре чемпионата. Обе команды находятся в зоне вылета и будут биться за шанс сохранить прописку в элите.

«Лас-Пальмас»

Команда занимает 19-е место и проиграла четыре матча подряд. Очевидный спад наступил как в атакующих, так и в оборонительных действиях. При этом «Лас-Пальмас» стабильно допускает ошибки в защите и пропускает в 4 турах подряд, в среднем по 1.20 гола за матч. За последние 5 матчей команда забила всего 3 гола – наименее результативный показатель среди аутсайдеров.

Фабиу Силва, с 10 мячами на счету, продолжает оставаться главной надеждой в атаке, однако команда не создаeт достаточного количества моментов. При этом домашний фактор может сыграть роль – здесь команда побеждала в 3 последних очных встречах против «Леганеса». Однако текущая форма оставляет серьeзные сомнения даже в ничейном результате.

«Леганес»

«Леганес» находится на 18-м месте и также испытывает трудности, особенно на выезде – 8 матчей подряд без побед в гостях. Команда пропускает в 4 последних играх, в среднем по 1.60 гола. Тем не менее, в атаке «Леганес» действует лучше – 6 голов за 5 матчей, и это один из факторов, способных повлиять на исход матча.

Даниэль Раба (8 голов в сезоне) демонстрирует приличную форму и может воспользоваться нестабильной обороной соперника. Несмотря на общий спад, команда сумела отобрать очки у «Севильи» и «Жироны», что говорит о боевом настрое в решающие недели.

Факты о командах

«Лас-Пальмас»

  • Проиграл 4 последних матча
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • В среднем забивает 0.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Побеждал в 3 последних домашних матчах против «Леганеса»

«Леганес»

  • Не выигрывает в 8 гостевых матчах подряд
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Пропускает в 4 последних матчах

Личные встречи
14% (1)
29% (2)
57% (4)
4
Забитых мячей
10
0.57
В среднем за матч
1.43
1:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 2 тур
Леганес
2 : 1
25.08.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 25 тур
Леганес
0 : 0
24.02.2018
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 6 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
24.09.2017
Леганес
Испания. Примера, 34 тур
Леганес
3 : 0
26.04.2017
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 15 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
10.12.2016
Леганес
Испания. Сегунда, 37 тур
Леганес
2 : 1
09.05.2015
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
06.12.2014
Леганес
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Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Леганес»

Обе команды испытывают значительные трудности в обороне и нуждаются в победе. Однако «Леганес» выглядит чуть более собранным, особенно в атакующих действиях. «Лас-Пальмас» крайне нестабилен, особенно под давлением, и продолжает терять очки даже в матчах с равными соперниками. Игра, скорее всего, будет плотной, с минимальным количеством голов. Ближе к успеху выглядят гости.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Леганеса».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Леганеса» – коэффициент 6.20
  • Победа «Леганеса» – коэффициент 2.70
  • Индивидуальный тотал «Лас-Пальмаса» меньше 1 – коэффициент 1.78

6.20
Точный счёт 0:1 в пользу «Леганеса»
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Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Леганес Лас-Пальмас
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