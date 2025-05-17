18 мая на стадионе «де Гран Канария» состоится важнейший матч в нижней части турнирной таблицы испанской Ла Лиги. «Лас-Пальмас» примет «Леганес» в 37 туре чемпионата. Обе команды находятся в зоне вылета и будут биться за шанс сохранить прописку в элите.
«Лас-Пальмас»
Команда занимает 19-е место и проиграла четыре матча подряд. Очевидный спад наступил как в атакующих, так и в оборонительных действиях. При этом «Лас-Пальмас» стабильно допускает ошибки в защите и пропускает в 4 турах подряд, в среднем по 1.20 гола за матч. За последние 5 матчей команда забила всего 3 гола – наименее результативный показатель среди аутсайдеров.
Фабиу Силва, с 10 мячами на счету, продолжает оставаться главной надеждой в атаке, однако команда не создаeт достаточного количества моментов. При этом домашний фактор может сыграть роль – здесь команда побеждала в 3 последних очных встречах против «Леганеса». Однако текущая форма оставляет серьeзные сомнения даже в ничейном результате.
«Леганес»
«Леганес» находится на 18-м месте и также испытывает трудности, особенно на выезде – 8 матчей подряд без побед в гостях. Команда пропускает в 4 последних играх, в среднем по 1.60 гола. Тем не менее, в атаке «Леганес» действует лучше – 6 голов за 5 матчей, и это один из факторов, способных повлиять на исход матча.
Даниэль Раба (8 голов в сезоне) демонстрирует приличную форму и может воспользоваться нестабильной обороной соперника. Несмотря на общий спад, команда сумела отобрать очки у «Севильи» и «Жироны», что говорит о боевом настрое в решающие недели.
Факты о командах
«Лас-Пальмас»
- Проиграл 4 последних матча
- Пропускает в 4 матчах подряд
- В среднем забивает 0.60 гола за игру
- Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
- Побеждал в 3 последних домашних матчах против «Леганеса»
«Леганес»
- Не выигрывает в 8 гостевых матчах подряд
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола
- Забивает в среднем 1.20 гола за игру
- Пропускает в 4 последних матчах
Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Леганес»
Обе команды испытывают значительные трудности в обороне и нуждаются в победе. Однако «Леганес» выглядит чуть более собранным, особенно в атакующих действиях. «Лас-Пальмас» крайне нестабилен, особенно под давлением, и продолжает терять очки даже в матчах с равными соперниками. Игра, скорее всего, будет плотной, с минимальным количеством голов. Ближе к успеху выглядят гости.
Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Леганеса».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:1 в пользу «Леганеса» – коэффициент 6.20
- Победа «Леганеса» – коэффициент 2.70
- Индивидуальный тотал «Лас-Пальмаса» меньше 1 – коэффициент 1.78