18 мая на стадионе «де Гран Канария» состоится важнейший матч в нижней части турнирной таблицы испанской Ла Лиги. «Лас-Пальмас» примет «Леганес» в 37 туре чемпионата. Обе команды находятся в зоне вылета и будут биться за шанс сохранить прописку в элите.

«Лас-Пальмас»

Команда занимает 19-е место и проиграла четыре матча подряд. Очевидный спад наступил как в атакующих, так и в оборонительных действиях. При этом «Лас-Пальмас» стабильно допускает ошибки в защите и пропускает в 4 турах подряд, в среднем по 1.20 гола за матч. За последние 5 матчей команда забила всего 3 гола – наименее результативный показатель среди аутсайдеров.

Фабиу Силва, с 10 мячами на счету, продолжает оставаться главной надеждой в атаке, однако команда не создаeт достаточного количества моментов. При этом домашний фактор может сыграть роль – здесь команда побеждала в 3 последних очных встречах против «Леганеса». Однако текущая форма оставляет серьeзные сомнения даже в ничейном результате.

«Леганес»

«Леганес» находится на 18-м месте и также испытывает трудности, особенно на выезде – 8 матчей подряд без побед в гостях. Команда пропускает в 4 последних играх, в среднем по 1.60 гола. Тем не менее, в атаке «Леганес» действует лучше – 6 голов за 5 матчей, и это один из факторов, способных повлиять на исход матча.

Даниэль Раба (8 голов в сезоне) демонстрирует приличную форму и может воспользоваться нестабильной обороной соперника. Несмотря на общий спад, команда сумела отобрать очки у «Севильи» и «Жироны», что говорит о боевом настрое в решающие недели.

Факты о командах

«Лас-Пальмас»

Проиграл 4 последних матча

Пропускает в 4 матчах подряд

В среднем забивает 0.60 гола за игру

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Побеждал в 3 последних домашних матчах против «Леганеса»

«Леганес»

Не выигрывает в 8 гостевых матчах подряд

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола

Забивает в среднем 1.20 гола за игру

Пропускает в 4 последних матчах

Личные встречи 14% (1) 29% (2) 57% (4) 4 Забитых мячей 10 0.57 В среднем за матч 1.43 1:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 1:1 Испания. Примера, 2 тур Леганес 2 : 1 Лас-Пальмас Испания. Примера, 25 тур Леганес 0 : 0 Лас-Пальмас Испания. Примера, 6 тур Лас-Пальмас 0 : 2 Леганес Испания. Примера, 34 тур Леганес 3 : 0 Лас-Пальмас Испания. Примера, 15 тур Лас-Пальмас 1 : 1 Леганес Испания. Сегунда, 37 тур Леганес 2 : 1 Лас-Пальмас Испания. Сегунда, 16 тур Лас-Пальмас 1 : 0 Леганес

Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Леганес»

Обе команды испытывают значительные трудности в обороне и нуждаются в победе. Однако «Леганес» выглядит чуть более собранным, особенно в атакующих действиях. «Лас-Пальмас» крайне нестабилен, особенно под давлением, и продолжает терять очки даже в матчах с равными соперниками. Игра, скорее всего, будет плотной, с минимальным количеством голов. Ближе к успеху выглядят гости.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Леганеса».

Рекомендованные ставки: