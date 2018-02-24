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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Лас-Пальмас
Леганес - Лас-Пальмас: обзор матча 24 февраля 2018
Леганес
24.02.2018, суббота, 20:30
Испания. Примера, 25 тур
0 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Лас-Пальмас
90'
+3
Желтая карточка
Э. Толедо
Желтая карточка
М. Анхель Герреро
74'
Желтая карточка
Габриэл
66'
38'
Желтая карточка
Х. Наварро
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
7
Омар
ЦП
18
Габриэл
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
88
Мичел
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
33
Начо Жиль
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
24
Хосе Наранхо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
4-4-2
25
Куэльяр
15
Рико
5
Бустинса
22
Сиовас
2
Сальдуа
14
Эрасо
18
Габриэл
21
Перес
7
Омар
39
Амрабат
25
Эль-Жар
3-1-1-3
1
Чичисола
23
Наварро
6
Гальвез
88
Мичел
4
Гомес
10
Халилович
24
Тана
9
Кальери
33
Жиль
Остались в запасе
Леганес
Лас-Пальмас
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Леганес - Лас-Пальмас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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