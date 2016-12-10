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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Леганес
Лас-Пальмас - Леганес: обзор матча 10 декабря 2016
Лас-Пальмас
10.12.2016, суббота, 20:30
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Леганес
21'
М. Ливайя
76'
М. Анхель Герреро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Леганес
Замена
Эрнан
️️️️
М. Ливайя
85'
Замена
А. Падрон
️️️️
Р. Меса
85'
Желтая карточка
М. Ливайя
82'
81'
Замена
К. Меджани
️️️️
Д. Мачис
76'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Анхель Герреро
Желтая карточка
Д. Гарсия
75'
Замена
А. Монторо
️️️️
Момо
71'
69'
Замена
У. Лопес
️️️️
Габриэл
Желтая карточка
Мичел
68'
45'
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
У. Бустинса
36'
Желтая карточка
В. Диас
22'
Желтая карточка
М. Мантовани
ГОЛ! 1:0!
М. Ливайя
Пас отдал
Мичел
21'
8'
Желтая карточка
У. Бустинса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
88
Мичел
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Роке Меса
ОП
11
Момо
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
24
Тана
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Леганес
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
18
Габриэл
ЦП
7
Омар
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
20
Тайрон
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
14
Эрнан
ЦП
25
Асдрубал Падрон
ЦФ
Леганес
31
Диего Перес
ВР
27
Альваро Молина
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
29
Иу Ранера
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Варас
88
Мичел
22
Лопеш
5
Гарсия
6
Бигас
16
Меса
11
Момо
4
Гомес
24
Тана
10
Виера
10
Ливайя
4-1-3-1
91
Бриноли
16
Диас
21
Мантовани
44
Инсуа
5
Бустинса
24
Тимор
18
Габриэл
7
Омар
21
Перес
11
Мачис
11
Момо
19
Монторо
19
Монторо
11
Момо
10
Ливайя
14
Эрнан
14
Эрнан
10
Ливайя
16
Меса
25
Падрон
25
Падрон
16
Меса
11
Мачис
12
Меджани
12
Меджани
11
Мачис
18
Габриэл
8
Лопес
8
Лопес
18
Габриэл
5
Бустинса
10
Герреро
10
Герреро
5
Бустинса
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Леганес
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
20
Тайрон
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
31
Диего Перес
ВР
27
Альваро Молина
ЦЗ
29
Иу Ранера
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
20
Тайрон
ЦП
Остались в запасе
31
Диего Перес
ВР
27
Альваро Молина
ЦЗ
29
Иу Ранера
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Лас-Пальмас - Леганес
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Новости команд
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