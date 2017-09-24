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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Леганес
Лас-Пальмас - Леганес: обзор матча 24 сентября 2017
Лас-Пальмас
24.09.2017, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 6 тур
0 : 2
Завершен
Леганес
47'
К. Бове
90+6'
Х. Эрасо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Леганес
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
Х. Эрасо
Пас отдал
А. Шимановски
86'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
81'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
К. Бове
Замена
Д. Симон
️️️️
Мичел
76'
73'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Д. Брашанац
Замена
Э. Толедо
️️️️
Тана
69'
Желтая карточка
М. Лемос
66'
65'
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
Габриэл
58'
Желтая карточка
Д. Брашанац
Замена
В. Гомес
️️️️
Х. Кастельяно
53'
47'
ГОЛ! 0:1!
К. Бове
Пас отдал
А. Шимановски
16'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Борха Эррера
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
2
Хави Кастельяно
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
10
Хонатан Виера
АП
24
Тана
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Маноло Маркес
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
18
Габриэл
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
14
Эрнан
ЦП
11
Момо
ЦП
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
2
Тито
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
24
Хосе Наранхо
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-2-2-2
1
Чичисола
15
Эррера
3
Лемос
88
Мичел
23
Наварро
2
Кастельяно
20
Аквилани
10
Виера
6
Таннан
9
Кальери
24
Тана
4-5-1
25
Куэльяр
2
Сальдуа
15
дос Сантос
22
Сиовас
15
Гарсия
5
Брашанац
18
Габриэл
8
Шимановски
14
Эрасо
21
Перес
12
Бове
88
Мичел
2
Симон
2
Симон
88
Мичел
24
Тана
19
Толедо
19
Толедо
24
Тана
2
Кастельяно
4
Гомес
4
Гомес
2
Кастельяно
18
Габриэл
6
Гумбау
6
Гумбау
18
Габриэл
12
Бове
39
Амрабат
39
Амрабат
12
Бове
5
Брашанац
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
5
Брашанац
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Леганес
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
11
Момо
ЦП
Главный тренер
Маноло Маркес
13
Нерео Чампанье
ВР
2
Тито
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
11
Момо
ЦП
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
2
Тито
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
Главный тренер
Маноло Маркес
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Лас-Пальмас - Леганес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Новости команд
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