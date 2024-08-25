Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Лас-Пальмас
Леганес - Лас-Пальмас: обзор матча 25 августа 2024
Леганес
25.08.2024, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 2 тур
2 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
71'
Х. Крус
85'
Э. Франкеса
90+3'
С. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леганес - Лас-Пальмас
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
С. Рамирес
Пас отдал
О. МакБарни
87'
Замена
М. Фустер
️️️️
К. Родригес
Замена
А. Альтимира
️️️️
О. Родригес
87'
ГОЛ! 2:0!
Э. Франкеса
Пас отдал
О. Родригес
85'
Замена
Э. Франкеса
️️️️
С. Сиссе
82'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. де ла Фуэнте
82'
78'
Замена
Х. Мата
️️️️
А. Муньос
78'
Замена
Б. Рамирес
️️️️
М. Парк
ГОЛ! 1:0!
Х. Крус
Пас отдал
И. Нею
71'
66'
Замена
Э. Лойодиче
️️️️
А. Молейро
65'
Замена
В. Росада
️️️️
А. Суарес
Замена
Х. Крус
️️️️
Д. Раба
62'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Д. Брашанац
62'
Пенальти не реализован!
Д. Раба
54'
45'
+2
Желтая карточка
К. Родригес
Желтая карточка
М. де ла Фуэнте
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
(К)
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Лас-Пальмас
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Алекс Суарес
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
2
Марвин Парк
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
20
Кириан Родригес
(К)
АП
10
Альберто Молейро
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
14
Хулиан Чикко
ЦП
19
Хуан Крус
АП
12
Роберто Лопес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Лас-Пальмас
23
Динко Хоркаш
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЛВ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
21
Iván Gil
ЦП
26
Абубакар Бассинга
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Сориано
15
Эрнандес
4
Арамбарри
55
Гонсалес
19
Розье
91
Нею
5
Брашанац
8
Сиссе
14
Родригес
24
де ла Фуэнте
19
Раба
4-2-2-2
24
Силлессен
35
Мармоль
3
Муньос
26
Маккена
4
Суарес
2
Парк
14
Муньос
20
Родригес
10
Молейро
9
МакБарни
19
Рамирес
8
Сиссе
15
Франкеса
15
Франкеса
8
Сиссе
14
Родригес
2
Альтимира
2
Альтимира
14
Родригес
5
Брашанац
13
Тапиа
13
Тапиа
5
Брашанац
19
Раба
19
Крус
19
Крус
19
Раба
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
10
Молейро
12
Лойодиче
12
Лойодиче
10
Молейро
20
Родригес
14
Фустер
14
Фустер
20
Родригес
2
Парк
11
Рамирес
11
Рамирес
2
Парк
4
Суарес
17
Росада
17
Росада
4
Суарес
3
Муньос
17
Мата
17
Мата
3
Муньос
Остались в запасе
Леганес
Лас-Пальмас
36
Альвин Абахас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
23
Динко Хоркаш
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
21
Iván Gil
ЦП
26
Абубакар Бассинга
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
21
Iván Gil
ЦП
26
Абубакар Бассинга
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Леганес - Лас-Пальмас
1
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
11
10
Офсайды
1
0
Количество передач
338
516
Сейвы
4
3
Точность передач %
75
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.83
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 17 тур
Кордоба
- : -
07.12.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
4 : 1
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
Новости команд
Все
Леганес
Лас-Пальмас
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+