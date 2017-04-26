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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Лас-Пальмас
Леганес - Лас-Пальмас: обзор матча 26 апреля 2017
Леганес
26.04.2017, среда, 21:30
Испания. Примера, 34 тур
3 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
55'
Лусиано
59'
М. Анхель Герреро
61'
Лусиано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Лас-Пальмас
Замена
У. Бустинса
️️️️
Д. Рико
88'
77'
Замена
А. Халилович
️️️️
Э. Экспозито
77'
Замена
Р. Меса
️️️️
Эрнан
69'
Замена
Д. Кастельяно
️️️️
А. Монторо
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
М. Анхель Герреро
69'
Замена
А. Буэно
️️️️
Габриэл
64'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Лусиано
61'
ГОЛ! 2:0!
М. Анхель Герреро
59'
ГОЛ! 1:0!
Лусиано
Пас отдал
М. Анхель Герреро
55'
Желтая карточка
Д. Тимор
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
1
Яго Эррерин
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
18
Габриэл
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Саму
ПП
10
Лусиано
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
14
Эрнан
ЦП
11
Момо
ПП
10
Эрик Экспозито
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
39
Эрик Моран
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
2
Хави Кастельяно
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Ален Халилович
АП
4-1-3-2
1
Эррерин
15
Рико
2
Тито
22
Сиовас
21
Мантовани
24
Тимор
18
Габриэл
21
Перес
14
Саму
10
Герреро
10
Лусиано
4-3-1-2
13
Варас
6
Бигас
22
Лопеш
3
Лемос
2
Симон
11
Момо
14
Эрнан
19
Монторо
10
Хесе
24
Тана
10
Экспозито
15
Рико
5
Бустинса
5
Бустинса
15
Рико
18
Габриэл
19
Буэно
19
Буэно
18
Габриэл
10
Герреро
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
10
Герреро
19
Монторо
23
Кастельяно
23
Кастельяно
19
Монторо
14
Эрнан
16
Меса
16
Меса
14
Эрнан
10
Экспозито
10
Халилович
10
Халилович
10
Экспозито
Остались в запасе
Леганес
Лас-Пальмас
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Нерео Чампанье
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
2
Хави Кастельяно
ЦП
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Нерео Чампанье
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Остались в запасе
2
Хави Кастельяно
ЦП
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Леганес - Лас-Пальмас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
Новости команд
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