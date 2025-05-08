9 мая на стадионе «де Гран Канария» пройдет матч 35-го тура Ла Лиги между «Лас-Пальмас» и «Райо Вальекано». Обе команды продолжают решать свои задачи на сезон: «Лас-Пальмас» отчаянно борется за выживание в элите испанского футбола, а «Райо Вальекано» стремится сохранить место в верхней части таблицы. Для хозяев этот матч имеет ключевое значение, ведь каждая победа на этом этапе критически важна. Гости же надеются продлить успешную серию после победы над «Хетафе».
«Лас-Пальмас»
«Лас-Пальмас» после 34 туров занимает 18-е место с 32 очками и ведет борьбу за сохранение прописки в Ла Лиге. Команда показывает боевой характер, хотя последнее поражение от «Валенсии» (2:3) оставило горький осадок. В последних 5 матчах «Лас-Пальмас» забил 7 мячей (в среднем 1.4 за игру) и пропустил 8 (1.6 за игру). Отмечается регулярная результативность: команда забивала в 6 из 8 последних встреч. Однако слабая оборона продолжает подводить их, что является серьeзной проблемой перед важнейшей домашней игрой.
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» после 34 туров имеет 44 очка и уверенно держится в верхней части таблицы, занимая 8-е место. Последний матч завершился победой над «Хетафе» (1:0), но в целом команда показывает нестабильную форму. За последние 5 игр «Райо Вальекано» забил лишь 3 гола (0.6 за игру), но пропустил аж 11 (2.2 за игру), что указывает на серьeзные проблемы в обороне. Несмотря на слабую результативность, гости часто находят свои шансы именно против таких соперников, как «Лас-Пальмас».
Факты о командах
«Лас-Пальмас»
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.4 гола за матч.
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.6 гола за матч.
- Забивает в 6 из 8 последних матчей.
- Имеет 32 очка после 34 туров и занимает 18-е место.
«Райо Вальекано»
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола за матч.
- В последних 5 играх пропускает в среднем 2.2 гола за матч.
- Победил «Хетафе» 1:0 в последнем туре.
- Имеет 44 очка после 34 туров и занимает 8-е место.
Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Райо Вальекано»
Обе команды подойдут к матчу с высокой мотивацией: «Лас-Пальмас» борется за выживание, а «Райо Вальекано» стремится укрепить позиции в верхней части таблицы. Хозяева имеют хорошую результативность, но их оборона остаeтся проблемной. Гости, несмотря на слабую атаку в последних играх, способны использовать огрехи в защите соперника. Ожидается упорная борьба с забитыми мячами от обеих сторон. Вероятный исход – ничья с обменом голами.
Прогноз на точный счeт: 1:1.
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 5.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Лас-Пальмас» больше 1.0 – коэффициент 1.75