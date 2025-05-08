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Прогноз на точный счет матча «Лас-Пальмас» – «Райо Вальекано»: Ла Лига, 9 мая 2025

08 мая 2025 9:29
Лас-Пальмас - Райо Вальекано
09 мая 2025, пятница 22:00 | Испания. Примера, 35 тур
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5.8
Точный счёт 1:1
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9 мая на стадионе «де Гран Канария» пройдет матч 35-го тура Ла Лиги между «Лас-Пальмас» и «Райо Вальекано». Обе команды продолжают решать свои задачи на сезон: «Лас-Пальмас» отчаянно борется за выживание в элите испанского футбола, а «Райо Вальекано» стремится сохранить место в верхней части таблицы. Для хозяев этот матч имеет ключевое значение, ведь каждая победа на этом этапе критически важна. Гости же надеются продлить успешную серию после победы над «Хетафе».

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» после 34 туров занимает 18-е место с 32 очками и ведет борьбу за сохранение прописки в Ла Лиге. Команда показывает боевой характер, хотя последнее поражение от «Валенсии» (2:3) оставило горький осадок. В последних 5 матчах «Лас-Пальмас» забил 7 мячей (в среднем 1.4 за игру) и пропустил 8 (1.6 за игру). Отмечается регулярная результативность: команда забивала в 6 из 8 последних встреч. Однако слабая оборона продолжает подводить их, что является серьeзной проблемой перед важнейшей домашней игрой.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» после 34 туров имеет 44 очка и уверенно держится в верхней части таблицы, занимая 8-е место. Последний матч завершился победой над «Хетафе» (1:0), но в целом команда показывает нестабильную форму. За последние 5 игр «Райо Вальекано» забил лишь 3 гола (0.6 за игру), но пропустил аж 11 (2.2 за игру), что указывает на серьeзные проблемы в обороне. Несмотря на слабую результативность, гости часто находят свои шансы именно против таких соперников, как «Лас-Пальмас».

Факты о командах

«Лас-Пальмас»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.4 гола за матч.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.6 гола за матч.
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей.
  • Имеет 32 очка после 34 туров и занимает 18-е место.

«Райо Вальекано»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола за матч.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.2 гола за матч.
  • Победил «Хетафе» 1:0 в последнем туре.
  • Имеет 44 очка после 34 туров и занимает 8-е место.

Личные встречи
38% (3)
13% (1)
50% (4)
6
Забитых мячей
6
0.75
В среднем за матч
0.75
3:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:3
Испания. Примера, 35 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
09.05.2025
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
1 : 3
08.11.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
0 : 2
20.01.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
22.10.2023
Райо Вальекано
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
2 : 0
06.02.2016
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 4 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
20.09.2015
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Вальекано
0 : 0
27.11.2012
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1/16 финала
Лас-Пальмас
1 : 0
31.10.2012
Райо Вальекано
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Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Райо Вальекано»

Обе команды подойдут к матчу с высокой мотивацией: «Лас-Пальмас» борется за выживание, а «Райо Вальекано» стремится укрепить позиции в верхней части таблицы. Хозяева имеют хорошую результативность, но их оборона остаeтся проблемной. Гости, несмотря на слабую атаку в последних играх, способны использовать огрехи в защите соперника. Ожидается упорная борьба с забитыми мячами от обеих сторон. Вероятный исход – ничья с обменом голами.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 5.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Лас-Пальмас» больше 1.0 – коэффициент 1.75

5.8
Точный счёт 1:1
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Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Райо Вальекано Лас-Пальмас
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