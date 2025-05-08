9 мая на стадионе «де Гран Канария» пройдет матч 35-го тура Ла Лиги между «Лас-Пальмас» и «Райо Вальекано». Обе команды продолжают решать свои задачи на сезон: «Лас-Пальмас» отчаянно борется за выживание в элите испанского футбола, а «Райо Вальекано» стремится сохранить место в верхней части таблицы. Для хозяев этот матч имеет ключевое значение, ведь каждая победа на этом этапе критически важна. Гости же надеются продлить успешную серию после победы над «Хетафе».

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» после 34 туров занимает 18-е место с 32 очками и ведет борьбу за сохранение прописки в Ла Лиге. Команда показывает боевой характер, хотя последнее поражение от «Валенсии» (2:3) оставило горький осадок. В последних 5 матчах «Лас-Пальмас» забил 7 мячей (в среднем 1.4 за игру) и пропустил 8 (1.6 за игру). Отмечается регулярная результативность: команда забивала в 6 из 8 последних встреч. Однако слабая оборона продолжает подводить их, что является серьeзной проблемой перед важнейшей домашней игрой.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» после 34 туров имеет 44 очка и уверенно держится в верхней части таблицы, занимая 8-е место. Последний матч завершился победой над «Хетафе» (1:0), но в целом команда показывает нестабильную форму. За последние 5 игр «Райо Вальекано» забил лишь 3 гола (0.6 за игру), но пропустил аж 11 (2.2 за игру), что указывает на серьeзные проблемы в обороне. Несмотря на слабую результативность, гости часто находят свои шансы именно против таких соперников, как «Лас-Пальмас».

Факты о командах

«Лас-Пальмас»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.4 гола за матч.

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.6 гола за матч.

Забивает в 6 из 8 последних матчей.

Имеет 32 очка после 34 туров и занимает 18-е место.

«Райо Вальекано»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола за матч.

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.2 гола за матч.

Победил «Хетафе» 1:0 в последнем туре.

Имеет 44 очка после 34 туров и занимает 8-е место.

Личные встречи 38% (3) 13% (1) 50% (4) 6 Забитых мячей 6 0.75 В среднем за матч 0.75 3:1 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 1:3 Испания. Примера, 35 тур Лас-Пальмас 0 : 1 Райо Вальекано Испания. Примера, 13 тур Райо Вальекано 1 : 3 Лас-Пальмас Испания. Примера, 21 тур Райо Вальекано 0 : 2 Лас-Пальмас Испания. Примера, 10 тур Лас-Пальмас 0 : 1 Райо Вальекано Испания. Примера, 23 тур Райо Вальекано 2 : 0 Лас-Пальмас Испания. Примера, 4 тур Лас-Пальмас 0 : 1 Райо Вальекано Испания. Кубок, 1/16 финала Райо Вальекано 0 : 0 Лас-Пальмас Испания. Кубок, 1/16 финала Лас-Пальмас 1 : 0 Райо Вальекано

Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Райо Вальекано»

Обе команды подойдут к матчу с высокой мотивацией: «Лас-Пальмас» борется за выживание, а «Райо Вальекано» стремится укрепить позиции в верхней части таблицы. Хозяева имеют хорошую результативность, но их оборона остаeтся проблемной. Гости, несмотря на слабую атаку в последних играх, способны использовать огрехи в защите соперника. Ожидается упорная борьба с забитыми мячами от обеих сторон. Вероятный исход – ничья с обменом голами.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки