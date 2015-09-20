Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Райо Вальекано
Лас-Пальмас - Райо Вальекано: обзор матча 20 сентября 2015
Лас-Пальмас
20.09.2015, воскресенье, 21:30
Испания. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Райо Вальекано
42'
Х. Гуэрра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Райо Вальекано
88'
Замена
Куини
️️️️
Бебе
76'
Замена
Манушу
️️️️
Х. Гуэрра
Желтая карточка
С. Араухо
75'
71'
Желтая карточка
Р. Рац
Замена
В. Жозе
️️️️
Р. Меса
71'
Желтая карточка
М. Вакасо
62'
Замена
М. Вакасо
️️️️
Эрнан
62'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Х. Кулио
62'
60'
Желтая карточка
Н. Мартинес
55'
Замена
Х. Санчес
️️️️
А. Эмбарба
Желтая карточка
Эрнан
43'
42'
ГОЛ! 0:1!
Х. Гуэрра
Пас отдал
Р. Трасоррас
33'
Желтая карточка
А. Амайя
28'
Желтая карточка
А. Эмбарба
24'
Желтая карточка
Р. Баэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Лас-Пальмас
31
Дани Лоренсо
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
17
Куини
ПЗ
11
Луис Фаринья
ЦП
28
Ченгдонг Жанг
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
9
Манушу
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Лисоайн
23
Кастельяно
2
Симон
6
Бигас
16
Айтами
21
Алькарас
14
Эрнан
19
Кулио
16
Меса
10
Виера
21
Араухо
4-2-3-1
25
Тоньо
15
Рац
3
Льоренте
4
Амайя
22
Мартинес
15
Баэна
10
Трасоррас
23
Эмбарба
19
Эрнандес
12
Бебе
24
Гуэрра
14
Эрнан
22
Вакасо
22
Вакасо
14
Эрнан
19
Кулио
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
19
Кулио
16
Меса
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
16
Меса
12
Бебе
17
Куини
17
Куини
12
Бебе
23
Эмбарба
19
Санчес
19
Санчес
23
Эмбарба
24
Гуэрра
9
Манушу
9
Манушу
24
Гуэрра
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Райо Вальекано
31
Дани Лоренсо
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Пако Эррера
11
Луис Фаринья
ЦП
28
Ченгдонг Жанг
ЦП
1
Хуан Карлос
ВР
7
Ласс Бангура
ЦФ
Остались в запасе
31
Дани Лоренсо
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Остались в запасе
11
Луис Фаринья
ЦП
28
Ченгдонг Жанг
ЦП
1
Хуан Карлос
ВР
7
Ласс Бангура
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Статистика матча Лас-Пальмас - Райо Вальекано
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Новости команд
Все
Лас-Пальмас
Райо Вальекано
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Райо Вальекано» и «Сельты» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Райо Вальекано» и «Сельты» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+