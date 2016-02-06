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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Лас-Пальмас
Райо Вальекано - Лас-Пальмас: обзор матча 06 февраля 2016
Райо Вальекано
06.02.2016, суббота, 20:15
Испания. Примера, 23 тур
2 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
3'
Мику
74'
Бебе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Лас-Пальмас
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
Мику
85'
Желтая карточка
Мику
84'
82'
Замена
С. Араухо
️️️️
Х. Виера
ГОЛ! 2:0!
Бебе
Пас отдал
Мику
74'
72'
Замена
Н. Алеман
️️️️
Момо
Замена
Х. Антонио Дорадо
️️️️
Р. Баэна
65'
Замена
Пити
️️️️
П. Эрнандес
62'
61'
Замена
М. Вакасо
️️️️
Х. Карлос Валерон
45'
Желтая карточка
Д. Кастельяно
Желтая карточка
Р. Баэна
39'
Желтая карточка
Д. Льоренте
28'
ГОЛ! 1:0!
Мику
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Мику
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
11
Момо
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
24
Тана
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Райо Вальекано
13
Йоель Родригес
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
10
Пити
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Манушу
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
4-3-2-1
1
Хуан Карлос
3
Льоренте
2
Тито
83
Зе Каштру
17
Куини
10
Трасоррас
15
Баэна
19
Санчес
12
Бебе
19
Эрнандес
20
Мику
4-2-2-2
13
Варас
6
Бигас
16
Айтами
2
Симон
23
Кастельяно
11
Момо
16
Меса
10
Виера
21
Валерон
12
Виллиан Жозе
24
Тана
15
Баэна
5
Дорадо
5
Дорадо
15
Баэна
19
Эрнандес
10
Пити
10
Пити
19
Эрнандес
20
Мику
24
Гуэрра
24
Гуэрра
20
Мику
11
Момо
7
Алеман
7
Алеман
11
Момо
21
Валерон
22
Вакасо
22
Вакасо
21
Валерон
10
Виера
21
Араухо
21
Араухо
10
Виера
Остались в запасе
Райо Вальекано
Лас-Пальмас
23
Адриан Эмбарба
ПВ
13
Йоель Родригес
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
23
Адриан Эмбарба
ПВ
13
Йоель Родригес
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Райо Вальекано - Лас-Пальмас
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Вальекас
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