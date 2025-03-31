31.03.2025, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 29 тур
Испания. Примера, 29 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
3-2-1-2-2
13
Гуаита
3
Алонсо
15
Старфельт
5
Каррейра
23
Ристич
20
Родригес
6
Мориба
7
Гонсалес
23
Родригес
7
Иглесиас
14
Лосада
3-1-2-2-2
24
Силлессен
15
Херцог
26
Маккена
35
Мармоль
22
Байчетич
14
Муньос
20
Кампанья
17
Росада
10
Молейро
21
Силва
9
МакБарни
23
Ристич
16
Жаилсон
16
Жаилсон
23
Ристич
23
Родригес
8
Бельтран
8
Бельтран
23
Родригес
14
Лосада
28
Лопес
28
Лопес
14
Лосада
20
Родригес
11
Дуран
11
Дуран
20
Родригес
7
Иглесиас
10
Аспас
10
Аспас
7
Иглесиас
24
Силлессен
23
Хоркаш
23
Хоркаш
24
Силлессен
9
МакБарни
2
Парк
2
Парк
9
МакБарни
20
Кампанья
14
Эссуго
14
Эссуго
20
Кампанья
10
Молейро
24
Янузай
24
Янузай
10
Молейро
22
Байчетич
19
Рамирес
19
Рамирес
22
Байчетич
Остались в запасе
Сельта
Лас-Пальмас
25
Марк Видаль
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
35
Исраэль Мора
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
14
Ману Фустер
ЛВ
17
Хайме Мата
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
25
Марк Видаль
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
35
Исраэль Мора
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
14
Ману Фустер
ЛВ
17
Хайме Мата
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Сельта - Лас-Пальмас
3
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
17
5
Офсайды
5
3
Количество передач
633
413
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Лас-Пальмаса», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Лас-Пальмас»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»