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  • «Сельта» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2025

«Сельта» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2025

31 марта 2025, 20:50
Сельта
31.03.2025, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
45+2' А. Гонсалес
48' А. Молейро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Висенте Гуаита
(К) ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Михайло Ристич
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
14
Икер Лосада
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Лас-Пальмас
24
Яспер Силлессен
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Альберто Молейро
(К) АП
17
Вити Росада
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Сельта
25
Марк Видаль
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
28
Фер Лопес
ПВ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Лас-Пальмас
35
Исраэль Мора
ВР
23
Динко Хоркаш
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЛВ
2
Марвин Парк
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Гуаита
3
Алонсо
15
Старфельт
5
Каррейра
23
Ристич
20
Родригес
6
Мориба
7
Гонсалес
23
Родригес
7
Иглесиас
14
Лосада
3-1-2-2-2
24
Силлессен
15
Херцог
26
Маккена
35
Мармоль
22
Байчетич
14
Муньос
20
Кампанья
17
Росада
10
Молейро
21
Силва
9
МакБарни
23
Ристич
16
Жаилсон
16
Жаилсон
23
Ристич
23
Родригес
8
Бельтран
8
Бельтран
23
Родригес
14
Лосада
28
Лопес
28
Лопес
14
Лосада
20
Родригес
11
Дуран
11
Дуран
20
Родригес
7
Иглесиас
10
Аспас
10
Аспас
7
Иглесиас
24
Силлессен
23
Хоркаш
23
Хоркаш
24
Силлессен
9
МакБарни
2
Парк
2
Парк
9
МакБарни
20
Кампанья
14
Эссуго
14
Эссуго
20
Кампанья
10
Молейро
24
Янузай
24
Янузай
10
Молейро
22
Байчетич
19
Рамирес
19
Рамирес
22
Байчетич
Остались в запасе
Сельта
Лас-Пальмас
25
Марк Видаль
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
35
Исраэль Мора
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
14
Ману Фустер
ЛВ
17
Хайме Мата
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
25
Марк Видаль
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
35
Исраэль Мора
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
14
Ману Фустер
ЛВ
17
Хайме Мата
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Сельта - Лас-Пальмас
3
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
17
5
Офсайды
5
3
Количество передач
633
413
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Лас-Пальмаса», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта»«Лас-Пальмас»

«Сельта» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Лас-Пальмас Сельта
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