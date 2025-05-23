24 мая на стадионе RCDE в Барселоне пройдeт ключевой матч за выживание в Ла Лиге между «Эспаньолом» и «Лас-Пальмасом». Обе команды находятся в зоне риска, и этот матч определит судьбу минимум одной из них. Каталонцы идут 17-ми с 39 очками и отчаянно пытаются сохранить место в элите. У «Лас-Пальмаса» 32 очка и практически нулевые шансы на спасение. Тем не менее матч имеет высокую значимость для обеих сторон, особенно в эмоциональном и репутационном контексте.
«Эспаньол»
Каталонский клуб проиграл 5 последних матчей подряд, пропустив в каждом. В этом отрезке команда забила всего 3 мяча (0.60 в среднем), пропустив 10 (2.00). Отчeтливо прослеживается кризис формы и моральное давление. В атаке основная надежда на Хави Пуадо, забившего 11 голов за сезон. Однако игра в обороне рассыпалась, и команде не удаeтся сохранять концентрацию. Даже на своeм поле «Эспаньол» не выглядит убедительно, уступив «Бетису» и «Барселоне».
«Лас-Пальмас»
Гости также проиграли 5 матчей подряд, но при этом в последних трeх турах неизменно забивали, что говорит о проблесках активности в атаке. За 5 матчей команда оформила 2 гола (0.40 за игру), а пропустила 7 (1.40). Фабиу Силва остаeтся единственным ярким пятном в линии нападения. Несмотря на крайнюю турнирную ситуацию, «Лас-Пальмас» способен доставить сопернику неприятности – особенно если тот испытывает давление.
Факты о командах:
«Эспаньол»
- Проигрывает в 5 последних матчах
- Пропускает в 6 последних матчах
- В последних 5 матчах забивает в среднем 0.60, пропускает 2.00
«Лас-Пальмас»
- Проигрывает в 5 последних матчах
- Забивает в 3 последних матчах
- В последних 5 матчах забивает в среднем 0.40, пропускает 1.40
Прогноз на матч «Эспаньол» – «Лас-Пальмас»
Обе команды находятся в кризисе, однако мотивация и домашний фактор отдают преимущество «Эспаньолу». При всех проблемах у каталонцев есть больше индивидуального качества и болельщицкая поддержка, способная повлиять на исход. «Лас-Пальмас» действует неуверенно в защите и вряд ли сможет сдержать давление в столь решающей игре. Скорее всего, хозяева оформят минимальную победу, сохранив прописку в элите.
Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Эспаньола»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:0 в пользу «Эспаньола» на коэффициент 6.20
- Победа «Эспаньола» с форой (-1) на коэффициент 2.35
- Индивидуальный тотал «Лас-Пальмаса» меньше 1.0 на коэффициент 1.70