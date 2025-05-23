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Прогноз на точный счёт матча «Эспаньол» – «Лас-Пальмас»: Ла Лига, 24 мая 2025

23 мая 2025 11:12
Эспаньол - Лас-Пальмас
24 мая 2025, суббота 19:30 | Испания. Примера, 38 тур
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6.20
Точный счёт 1:0 в пользу «Эспаньола»
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24 мая на стадионе RCDE в Барселоне пройдeт ключевой матч за выживание в Ла Лиге между «Эспаньолом» и «Лас-Пальмасом». Обе команды находятся в зоне риска, и этот матч определит судьбу минимум одной из них. Каталонцы идут 17-ми с 39 очками и отчаянно пытаются сохранить место в элите. У «Лас-Пальмаса» 32 очка и практически нулевые шансы на спасение. Тем не менее матч имеет высокую значимость для обеих сторон, особенно в эмоциональном и репутационном контексте.

«Эспаньол»

Каталонский клуб проиграл 5 последних матчей подряд, пропустив в каждом. В этом отрезке команда забила всего 3 мяча (0.60 в среднем), пропустив 10 (2.00). Отчeтливо прослеживается кризис формы и моральное давление. В атаке основная надежда на Хави Пуадо, забившего 11 голов за сезон. Однако игра в обороне рассыпалась, и команде не удаeтся сохранять концентрацию. Даже на своeм поле «Эспаньол» не выглядит убедительно, уступив «Бетису» и «Барселоне».

«Лас-Пальмас»

Гости также проиграли 5 матчей подряд, но при этом в последних трeх турах неизменно забивали, что говорит о проблесках активности в атаке. За 5 матчей команда оформила 2 гола (0.40 за игру), а пропустила 7 (1.40). Фабиу Силва остаeтся единственным ярким пятном в линии нападения. Несмотря на крайнюю турнирную ситуацию, «Лас-Пальмас» способен доставить сопернику неприятности – особенно если тот испытывает давление.

Факты о командах:

«Эспаньол»

  • Проигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 0.60, пропускает 2.00

«Лас-Пальмас»

  • Проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 0.40, пропускает 1.40

Личные встречи
29% (2)
43% (3)
29% (2)
8
Забитых мячей
11
1.14
В среднем за матч
1.57
4:3
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 18 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
22.12.2024
Эспаньол
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1 : 1
28.04.2018
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 16 тур
Лас-Пальмас
2 : 2
17.12.2017
Эспаньол
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
4 : 3
10.03.2017
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 8 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
14.10.2016
Эспаньол
Испания. Примера, 35 тур
Лас-Пальмас
4 : 0
22.04.2016
Эспаньол
Испания. Примера, 16 тур
Эспаньол
1 : 0
19.12.2015
Лас-Пальмас
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Прогноз на матч «Эспаньол» – «Лас-Пальмас»

Обе команды находятся в кризисе, однако мотивация и домашний фактор отдают преимущество «Эспаньолу». При всех проблемах у каталонцев есть больше индивидуального качества и болельщицкая поддержка, способная повлиять на исход. «Лас-Пальмас» действует неуверенно в защите и вряд ли сможет сдержать давление в столь решающей игре. Скорее всего, хозяева оформят минимальную победу, сохранив прописку в элите.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Эспаньола»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Эспаньола» на коэффициент 6.20
  • Победа «Эспаньола» с форой (-1) на коэффициент 2.35
  • Индивидуальный тотал «Лас-Пальмаса» меньше 1.0 на коэффициент 1.70

6.20
Точный счёт 1:0 в пользу «Эспаньола»
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Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Лас-Пальмас Эспаньол
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