24 мая на стадионе RCDE в Барселоне пройдeт ключевой матч за выживание в Ла Лиге между «Эспаньолом» и «Лас-Пальмасом». Обе команды находятся в зоне риска, и этот матч определит судьбу минимум одной из них. Каталонцы идут 17-ми с 39 очками и отчаянно пытаются сохранить место в элите. У «Лас-Пальмаса» 32 очка и практически нулевые шансы на спасение. Тем не менее матч имеет высокую значимость для обеих сторон, особенно в эмоциональном и репутационном контексте.

«Эспаньол»

Каталонский клуб проиграл 5 последних матчей подряд, пропустив в каждом. В этом отрезке команда забила всего 3 мяча (0.60 в среднем), пропустив 10 (2.00). Отчeтливо прослеживается кризис формы и моральное давление. В атаке основная надежда на Хави Пуадо, забившего 11 голов за сезон. Однако игра в обороне рассыпалась, и команде не удаeтся сохранять концентрацию. Даже на своeм поле «Эспаньол» не выглядит убедительно, уступив «Бетису» и «Барселоне».

«Лас-Пальмас»

Гости также проиграли 5 матчей подряд, но при этом в последних трeх турах неизменно забивали, что говорит о проблесках активности в атаке. За 5 матчей команда оформила 2 гола (0.40 за игру), а пропустила 7 (1.40). Фабиу Силва остаeтся единственным ярким пятном в линии нападения. Несмотря на крайнюю турнирную ситуацию, «Лас-Пальмас» способен доставить сопернику неприятности – особенно если тот испытывает давление.

Факты о командах:

«Эспаньол»

Проигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в 6 последних матчах

В последних 5 матчах забивает в среднем 0.60, пропускает 2.00

«Лас-Пальмас»

Проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 3 последних матчах

В последних 5 матчах забивает в среднем 0.40, пропускает 1.40

Личные встречи 29% (2) 43% (3) 29% (2) 8 Забитых мячей 11 1.14 В среднем за матч 1.57 4:3 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 18 тур Лас-Пальмас 1 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 35 тур Эспаньол 1 : 1 Лас-Пальмас Испания. Примера, 16 тур Лас-Пальмас 2 : 2 Эспаньол Испания. Примера, 27 тур Эспаньол 4 : 3 Лас-Пальмас Испания. Примера, 8 тур Лас-Пальмас 0 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 35 тур Лас-Пальмас 4 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 16 тур Эспаньол 1 : 0 Лас-Пальмас

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Лас-Пальмас»

Обе команды находятся в кризисе, однако мотивация и домашний фактор отдают преимущество «Эспаньолу». При всех проблемах у каталонцев есть больше индивидуального качества и болельщицкая поддержка, способная повлиять на исход. «Лас-Пальмас» действует неуверенно в защите и вряд ли сможет сдержать давление в столь решающей игре. Скорее всего, хозяева оформят минимальную победу, сохранив прописку в элите.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Эспаньола»

Рекомендованные ставки: