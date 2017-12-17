Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Эспаньол
Лас-Пальмас - Эспаньол: обзор матча 17 декабря 2017
Лас-Пальмас
17.12.2017, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 16 тур
2 : 2
Завершен
Эспаньол
80'
Л. Реми
89'
Х. Кальери
19'
Ж. Морено
41'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Эспаньол
ГОЛ! 2:2!
Х. Кальери
Пас отдал
Мичел
89'
ГОЛ! 1:2!
Л. Реми
Пас отдал
Э. Толедо
80'
78'
Желтая карточка
Э. Гранеро
Желтая карточка
Д. Кастельяно
58'
41'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Морено
Пас отдал
С. Гарсия
Желтая карточка
Тана
39'
37'
Желтая карточка
В. Санчес
34'
Желтая карточка
Ж. Морено
Желтая карточка
М. Лемос
20'
19'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Морено
Пас отдал
Л. Баптистао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
88
Мичел
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
2
Хави Кастельяно
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
24
Тана
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Борха Эррера
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
14
Эрнан
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
4-2-1-3
13
Лисоайн
88
Мичел
3
Лемос
23
Кастельяно
6
Бигас
2
Кастельяно
4
Гомес
10
Виера
14
Реми
9
Кальери
24
Тана
3-1-3-3
13
Лопес
6
Дуарте
22
Эрмосо
24
Мартин
5
Лопес
23
Гранеро
4
Санчес
10
Дардер
12
Баптистао
7
Морено
9
Гарсия
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Эспаньол
6
Уссама Таннан
АП
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Борха Эррера
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
14
Эрнан
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
21
Оскар Мелендо
ПВ
21
Марк Рока
ОП
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
6
Уссама Таннан
АП
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Борха Эррера
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
14
Эрнан
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
21
Марк Рока
ОП
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Лас-Пальмас - Эспаньол
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Новости команд
Все
Лас-Пальмас
Эспаньол
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
09:12
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
09:12
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+