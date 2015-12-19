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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Лас-Пальмас
Эспаньол - Лас-Пальмас: обзор матча 19 декабря 2015
Эспаньол
19.12.2015, суббота, 20:15
Испания. Примера, 16 тур
1 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
67'
Ф. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Лас-Пальмас
90'
Желтая карточка
В. Жозе
Желтая карточка
С. Севилья
90'
Замена
Бурги
️️️️
Ф. Кайседо
86'
Замена
Абрахам
️️️️
В. Санчес
79'
Желтая карточка
Э. Перес
78'
77'
Замена
Х. Кулио
️️️️
Р. Меса
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Х. Лопес
67'
66'
Замена
В. Жозе
️️️️
Н. Алеман
60'
Желтая карточка
Р. Меса
57'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Тана
Замена
С. Севилья
️️️️
Ж. Морено
57'
56'
Желтая карточка
А. Айтами
Желтая карточка
Ж. Морено
51'
34'
Желтая карточка
Эрнан
Желтая карточка
П. Диоп
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
11
Момо
ЦП
7
Наусет Алеман
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
24
Тана
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Эспаньол
22
Франческо Барди
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Абрахам
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
3-1-2-1-3
13
Лопес
5
Дуарте
27
Гонсалес
3
Роко
18
Диоп
4
Санчес
21
Лопес
10
Асенсио
7
Морено
30
Перес
10
Кайседо
3-5-2
13
Варас
23
Кастельяно
2
Симон
16
Айтами
14
Эрнан
7
Алеман
4
Гомес
16
Меса
11
Момо
21
Араухо
24
Тана
7
Морено
8
Севилья
8
Севилья
7
Морено
4
Санчес
10
Абрахам
10
Абрахам
4
Санчес
10
Кайседо
18
Бурги
18
Бурги
10
Кайседо
16
Меса
19
Кулио
19
Кулио
16
Меса
7
Алеман
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Алеман
24
Тана
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
24
Тана
Остались в запасе
Эспаньол
Лас-Пальмас
22
Франческо Барди
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Эспаньол - Лас-Пальмас
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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