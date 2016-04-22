Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Эспаньол
Лас-Пальмас - Эспаньол: обзор матча 22 апреля 2016
Лас-Пальмас
22.04.2016, пятница, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
4 : 0
Завершен
Эспаньол
45+1'
Н. Эль-Жар
49'
Х. Виера
56'
П. Бигас
75'
М. Вакасо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Эспаньол
Желтая карточка
Н. Эль-Жар
90'
+2
Желтая карточка
Д. Кастельяно
85'
ГОЛ! 4:0!
М. Вакасо
Пас отдал
В. Жозе
75'
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Момо
74'
69'
Желтая карточка
Э. Роко
Замена
М. Вакасо
️️️️
М. Лемос
66'
59'
Замена
С. Севилья
️️️️
П. Диоп
Замена
Эрнан
️️️️
В. Гомес
59'
58'
Желтая карточка
М. Силла
ГОЛ! 3:0!
П. Бигас
Пас отдал
Х. Виера
56'
55'
Желтая карточка
Х. Лопес
54'
Замена
М. Силла
️️️️
Ж. Морено
ГОЛ! 2:0!
Х. Виера
49'
ГОЛ! 1:0!
Н. Эль-Жар
Пас отдал
Х. Виера
45'
+1
Желтая карточка
В. Гомес
28'
13'
Замена
Х. Хордан
️️️️
Абрахам
Желтая карточка
Д. Симон
11'
9'
Желтая карточка
П. Диоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
11
Момо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Эспаньол
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Абрахам
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
14
Эрнан
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
4-3-1-2
13
Лисоайн
23
Кастельяно
3
Лемос
2
Симон
6
Бигас
16
Меса
4
Гомес
11
Момо
10
Виера
25
Эль-Жар
12
Виллиан Жозе
3-1-2-2-2
1
Арлаускис
3
Роко
27
Гонсалес
27
Альварес
18
Диоп
21
Лопес
10
Абрахам
10
Асенсио
18
Бурги
7
Морено
30
Перес
3
Лемос
22
Вакасо
22
Вакасо
3
Лемос
4
Гомес
14
Эрнан
14
Эрнан
4
Гомес
11
Момо
21
Валерон
21
Валерон
11
Момо
18
Диоп
8
Севилья
8
Севилья
18
Диоп
10
Абрахам
19
Хордан
19
Хордан
10
Абрахам
7
Морено
14
Силла
14
Силла
7
Морено
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Эспаньол
13
Хави Варас
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
21
Серхио Араухо
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
13
Пау Лопес
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
21
Серхио Араухо
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Лас-Пальмас - Эспаньол
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD
Новости команд
Все
Лас-Пальмас
Эспаньол
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+