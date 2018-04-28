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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Лас-Пальмас
Эспаньол - Лас-Пальмас: обзор матча 28 апреля 2018
Эспаньол
28.04.2018, суббота, 14:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
76'
Ж. Морено
29'
Х. Кальери (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Лас-Пальмас
90'
+3
Желтая карточка
Д. Кастельяно
79'
Желтая карточка
В. Гомес
ГОЛ! 1:1!
Ж. Морено
Пас отдал
С. Гарсия
76'
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Кальери
27'
Желтая карточка
Х. Кальери
Желтая карточка
В. Санчес
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Эспаньол
24
Аарон Мартин
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Ален Халилович
АП
24
Тана
ЦФ
1-1-4-1-2
13
Лопес
22
Эрмосо
5
Лопес
21
Лопес
4
Санчес
23
Гранеро
10
Дардер
21
Мелендо
9
Гарсия
7
Морено
3-2-3
1
Чичисола
23
Наварро
88
Мичел
6
Гальвез
20
Аквилани
4
Гомес
33
Жиль
70
Эзекиель
9
Кальери
Остались в запасе
Эспаньол
Лас-Пальмас
21
Марк Рока
ОП
24
Аарон Мартин
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Ален Халилович
АП
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
24
Аарон Мартин
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Ален Халилович
АП
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Эспаньол - Лас-Пальмас
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
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