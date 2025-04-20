20.04.2025, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 32 тур
Испания. Примера, 32 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
4-2-2-2
13
Феррейра
17
Энрике
4
Айду
15
Санчес
27
Кандела
27
Гриллич
24
Юрич
11
Мачис
20
Чуки
9
Латаса
18
Моро
4-1-2-2-1
1
Эррера
12
Аресо
24
Катена
5
Эррандо
22
Бойомо
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
23
Бретонес
14
Гарсия
17
Будимир
17
Энрике
39
Азну
39
Азну
17
Энрике
11
Мачис
10
Санчес
10
Санчес
11
Мачис
9
Латаса
10
Андре
10
Андре
9
Латаса
27
Гриллич
14
Силла
14
Силла
27
Гриллич
12
Аресо
7
Пенья
7
Пенья
12
Аресо
Ибаньес
8
Муньос
8
Муньос
Ибаньес
7
Монкайола
19
Ибаньес
19
Ибаньес
7
Монкайола
14
Гарсия
16
Гомес
16
Гомес
14
Гарсия
Остались в запасе
Вальядолид
Осасуна
26
Arnau Rafús
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
21
Селим Амалла
ЦП
44
Тамаш Никичер
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Главный тренер
Диего Кокка
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
15
Брайан Сарагоса
АП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
90
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
26
Arnau Rafús
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
21
Селим Амалла
ЦП
44
Тамаш Никичер
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Остались в запасе
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
15
Брайан Сарагоса
АП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
90
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Вальядолид - Осасуна
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
17
Офсайды
1
0
Количество передач
492
507
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.85
2.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Осасуны», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»