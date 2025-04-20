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  • «Вальядолид» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

«Вальядолид» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

20 апреля 2025, 13:50
Вальядолид
20.04.2025, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 3
Завершен
Осасуна
49' Р. Моро 66' М. Силла (П)
9' А. Будимир 34' Р. Гарсия 60' А. Будимир (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
17
Энрике
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
15
Хави Санчес
(К) ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
24
Станко Юрич
ОП
20
Чуки
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Вальядолид
26
Arnau Rafús
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
21
Селим Амалла
ЦП
44
Тамаш Никичер
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Осасуна
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
90
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
4-2-2-2
13
Феррейра
17
Энрике
4
Айду
15
Санчес
27
Кандела
27
Гриллич
24
Юрич
11
Мачис
20
Чуки
9
Латаса
18
Моро
4-1-2-2-1
1
Эррера
12
Аресо
24
Катена
5
Эррандо
22
Бойомо
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
23
Бретонес
14
Гарсия
17
Будимир
17
Энрике
39
Азну
39
Азну
17
Энрике
11
Мачис
10
Санчес
10
Санчес
11
Мачис
9
Латаса
10
Андре
10
Андре
9
Латаса
27
Гриллич
14
Силла
14
Силла
27
Гриллич
12
Аресо
7
Пенья
7
Пенья
12
Аресо
Ибаньес
8
Муньос
8
Муньос
Ибаньес
7
Монкайола
19
Ибаньес
19
Ибаньес
7
Монкайола
14
Гарсия
16
Гомес
16
Гомес
14
Гарсия
Остались в запасе
Вальядолид
Осасуна
26
Arnau Rafús
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
21
Селим Амалла
ЦП
44
Тамаш Никичер
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Главный тренер
Диего Кокка
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
15
Брайан Сарагоса
АП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
90
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
26
Arnau Rafús
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
21
Селим Амалла
ЦП
44
Тамаш Никичер
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Остались в запасе
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
15
Брайан Сарагоса
АП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
90
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Вальядолид - Осасуна
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
17
Офсайды
1
0
Количество передач
492
507
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.85
2.34

Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Осасуны», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» – «Осасуна»

«Вальядолид» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Вальядолид
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