03.05.2025, суббота, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
Испания. Примера, 34 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
4-1-2-1-2
13
Феррейра
39
Азну
24
Джемерт
39
Озкаджар
26
Кандела
24
Юрич
21
Амалла
23
Ануар
10
Санчес
14
Силла
18
Моро
4-3-1-2
22
тер Стеген
39
Форт
4
Араухо
15
Кристенсен
18
Мартин
20
Педри
9
Гави
16
Лопес
31
Фати
10
Виктор
37
21
Амалла
27
Гриллич
27
Гриллич
21
Амалла
10
Санчес
20
Чуки
20
Чуки
10
Санчес
23
Ануар
11
Ндиайе
11
Ндиайе
23
Ануар
14
Силла
9
Латаса
9
Латаса
14
Силла
9
Гави
24
Гарсия
24
Гарсия
9
Гави
20
Педри
21
де Йонг
21
де Йонг
20
Педри
10
Виктор
10
Ольмо
10
Ольмо
10
Виктор
37
19
Ямаль
19
Ямаль
37
31
Фати
11
Рафинья
11
Рафинья
31
Фати
Остались в запасе
Вальядолид
Барселона
13
Карл Хейн
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
33
Iago Parente
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
44
Тамаш Никичер
ЦП
6
Марио Мартин
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
25
Войцех Щесны
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
44
Ландри Фарре
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
31
Ноа Дарвих
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Карл Хейн
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
33
Iago Parente
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
44
Тамаш Никичер
ЦП
6
Марио Мартин
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
44
Ландри Фарре
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
31
Ноа Дарвих
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Вальядолид - Барселона
2
2
Всего ударов по воротам
5
24
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
19
81
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
12
15
Офсайды
3
1
Количество передач
157
704
Сейвы
4
3
Точность передач %
61
90
Удары мимо ворот
1
10
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
0
9
xG (ожидаемые голы)
0.59
1.93
Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Барселоны», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»