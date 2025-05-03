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  • «Вальядолид» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

«Вальядолид» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

3 мая 2025, 20:50
Вальядолид
03.05.2025, суббота, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
6' И. Санчес
54' Рафинья 60' Ф. Лопес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
24
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
26
Антонио Кандела
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
21
Селим Амалла
ЦП
23
Ануар
(К) ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Барселона
22
Марк-Андре тер Стеген
(К) ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
20
Педри
ЦП
9
Гави
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
31
Ансу Фати
ЛВ
37
Dani Rodríguez
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Вальядолид
13
Карл Хейн
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
33
Iago Parente
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Тамаш Никичер
ЦП
6
Марио Мартин
ЦП
20
Чуки
АП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
11
Амат Ндиайе
ЛВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Барселона
25
Войцех Щесны
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
44
Ландри Фарре
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
31
Ноа Дарвих
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
4-1-2-1-2
13
Феррейра
39
Азну
24
Джемерт
39
Озкаджар
26
Кандела
24
Юрич
21
Амалла
23
Ануар
10
Санчес
14
Силла
18
Моро
4-3-1-2
22
тер Стеген
39
Форт
4
Араухо
15
Кристенсен
18
Мартин
20
Педри
9
Гави
16
Лопес
31
Фати
10
Виктор
37
21
Амалла
27
Гриллич
27
Гриллич
21
Амалла
10
Санчес
20
Чуки
20
Чуки
10
Санчес
23
Ануар
11
Ндиайе
11
Ндиайе
23
Ануар
14
Силла
9
Латаса
9
Латаса
14
Силла
9
Гави
24
Гарсия
24
Гарсия
9
Гави
20
Педри
21
де Йонг
21
де Йонг
20
Педри
10
Виктор
10
Ольмо
10
Ольмо
10
Виктор
37
19
Ямаль
19
Ямаль
37
31
Фати
11
Рафинья
11
Рафинья
31
Фати
Остались в запасе
Вальядолид
Барселона
13
Карл Хейн
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
33
Iago Parente
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
44
Тамаш Никичер
ЦП
6
Марио Мартин
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
25
Войцех Щесны
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
44
Ландри Фарре
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
31
Ноа Дарвих
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Карл Хейн
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
33
Iago Parente
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
44
Тамаш Никичер
ЦП
6
Марио Мартин
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
44
Ландри Фарре
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
31
Ноа Дарвих
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Вальядолид - Барселона
2
2
Всего ударов по воротам
5
24
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
19
81
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
12
15
Офсайды
3
1
Количество передач
157
704
Сейвы
4
3
Точность передач %
61
90
Удары мимо ворот
1
10
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
0
9
xG (ожидаемые голы)
0.59
1.93

Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Барселоны», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» – «Барселона»

«Вальядолид» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Вальядолид
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