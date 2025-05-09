10 мая на стадионе «Сон Моиш» пройдет матч 35-го тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Вальядолидом». Обе команды проводят неоднозначный сезон: хозяева уверенно держатся в середине таблицы, а гости отчаянно борются за выживание. Вальядолид переживает затяжной кризис, но сохраняет голевую активность, что добавляет интриги предстоящему поединку.
«Мальорка»
После 34 туров «Мальорка» идет на 10-й позиции с 44 очками. Команда играет организованно, особенно дома, и редко проигрывает на своeм поле. В последних 5 играх коллектив забил 3 мяча (0.6 за игру) и пропустил 4 (0.8 за игру), демонстрируя крепкую оборону, но не лучшую результативность. Ведат Мурики остаeтся ключевым игроком атаки с 7 мячами в активе. Важно отметить, что «Мальорка» стабильно забивает в последних турах, хотя результаты пока далеки от идеала.
«Вальядолид»
«Вальядолид» занимает последнее место в таблице с 16 очками. Команда проиграла 8 матчей подряд, но при этом отличается высокой результативностью – забила 6 голов в последних 5 встречах (1.2 за игру), несмотря на явные проблемы в обороне (18 пропущенных, 3.6 за игру). Хуан Латаса остаeтся лидером атаки с 6 голами. Команда демонстрирует упорство, забивая в 4 последних матчах подряд, но оборонительная линия остаeтся самой слабой в чемпионате.
Факты о командах
«Мальорка»
- 44 очка после 34 туров.
- В среднем 0.6 гола забивает и 0.8 пропускает за матч (последние 5 игр).
- Забивает в 3 последних матчах.
- Ведат Мурики – 7 голов.
«Вальядолид»
- 16 очков после 34 туров.
- В среднем 1.2 гола забивает и 3.6 пропускает за матч (последние 5 игр).
- Проигрывает в 8 матчах подряд.
- Хуан Латаса – 6 голов.
Прогноз на матч «Мальорка» – «Вальядолид»
Хозяева явно фавориты встречи: их стабильная игра в защите и уверенность на своeм поле позволяют рассчитывать на положительный результат. «Вальядолид» продолжает забивать почти в каждом матче, но при этом пропускает слишком много, что сводит на нет их усилия впереди. Вероятен сценарий с победой хозяев и обменом голами, учитывая атакующий настрой гостей даже в неудачных матчах.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Мальорки».
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 2:1 в пользу «Мальорки» – коэффициент 5.80
- Победа «Мальорки» – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Мальорки» больше 1.5 – коэффициент 2.10