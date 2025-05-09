10 мая на стадионе «Сон Моиш» пройдет матч 35-го тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Вальядолидом». Обе команды проводят неоднозначный сезон: хозяева уверенно держатся в середине таблицы, а гости отчаянно борются за выживание. Вальядолид переживает затяжной кризис, но сохраняет голевую активность, что добавляет интриги предстоящему поединку.

«Мальорка»

После 34 туров «Мальорка» идет на 10-й позиции с 44 очками. Команда играет организованно, особенно дома, и редко проигрывает на своeм поле. В последних 5 играх коллектив забил 3 мяча (0.6 за игру) и пропустил 4 (0.8 за игру), демонстрируя крепкую оборону, но не лучшую результативность. Ведат Мурики остаeтся ключевым игроком атаки с 7 мячами в активе. Важно отметить, что «Мальорка» стабильно забивает в последних турах, хотя результаты пока далеки от идеала.

«Вальядолид»

«Вальядолид» занимает последнее место в таблице с 16 очками. Команда проиграла 8 матчей подряд, но при этом отличается высокой результативностью – забила 6 голов в последних 5 встречах (1.2 за игру), несмотря на явные проблемы в обороне (18 пропущенных, 3.6 за игру). Хуан Латаса остаeтся лидером атаки с 6 голами. Команда демонстрирует упорство, забивая в 4 последних матчах подряд, но оборонительная линия остаeтся самой слабой в чемпионате.

Факты о командах

«Мальорка»

44 очка после 34 туров.

В среднем 0.6 гола забивает и 0.8 пропускает за матч (последние 5 игр).

Забивает в 3 последних матчах.

Ведат Мурики – 7 голов.

«Вальядолид»

16 очков после 34 туров.

В среднем 1.2 гола забивает и 3.6 пропускает за матч (последние 5 игр).

Проигрывает в 8 матчах подряд.

Хуан Латаса – 6 голов.

Личные встречи 42% (10) 8% (2) 50% (12) 35 Забитых мячей 41 1.46 В среднем за матч 1.71 4:2 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 1:5 Самая крупная ничья: 3:3 Испания. Примера, 35 тур Мальорка 2 : 1 Вальядолид Испания. Примера, 8 тур Вальядолид 1 : 2 Мальорка Испания. Примера, 28 тур Вальядолид 3 : 3 Мальорка Испания. Примера, 16 тур Мальорка 1 : 0 Вальядолид Испания. Примера, 22 тур Мальорка 0 : 1 Вальядолид Испания. Примера, 12 тур Вальядолид 3 : 0 Мальорка Испания. Кубок, 1/16 финала Вальядолид 2 : 1 Мальорка Испания. Кубок, 1/16 финала Мальорка 1 : 2 Вальядолид Испания. Сегунда, 38 тур Вальядолид 2 : 1 Мальорка Испания. Сегунда, 17 тур Мальорка 0 : 3 Вальядолид Испания. Сегунда, 42 тур Вальядолид 1 : 3 Мальорка Испания. Сегунда, 21 тур Мальорка 0 : 1 Вальядолид Испания. Сегунда, 22 тур Мальорка 1 : 5 Вальядолид Испания. Сегунда, 1 тур Вальядолид 2 : 1 Мальорка Испания. Примера, 38 тур Мальорка 4 : 2 Вальядолид Испания. Примера, 19 тур Вальядолид 3 : 1 Мальорка Испания. Примера, 24 тур Вальядолид 1 : 2 Мальорка Испания. Кубок, 1/16 финала Мальорка 1 : 0 Вальядолид Испания. Кубок, 1/16 финала Вальядолид 2 : 1 Мальорка Испания. Примера, 5 тур Мальорка 3 : 0 Вальядолид Испания. Примера, 32 тур Мальорка 2 : 0 Вальядолид Испания. Примера, 13 тур Вальядолид 3 : 0 Мальорка Испания. Примера, 24 тур Вальядолид 1 : 1 Мальорка Испания. Примера, 5 тур Мальорка 4 : 2 Вальядолид

Прогноз на матч «Мальорка» – «Вальядолид»

Хозяева явно фавориты встречи: их стабильная игра в защите и уверенность на своeм поле позволяют рассчитывать на положительный результат. «Вальядолид» продолжает забивать почти в каждом матче, но при этом пропускает слишком много, что сводит на нет их усилия впереди. Вероятен сценарий с победой хозяев и обменом голами, учитывая атакующий настрой гостей даже в неудачных матчах.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Мальорки».

Рекомендованные ставки