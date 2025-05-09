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Прогноз на точный счет матча «Мальорка» – «Вальядолид»: Ла Лига, 10 мая 2025

09 мая 2025 9:44
Мальорка - Вальядолид
10 мая 2025, суббота 19:30 | Испания. Примера, 35 тур
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5.8
Точный счёт 2:1 в пользу «Мальорки»
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10 мая на стадионе «Сон Моиш» пройдет матч 35-го тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Вальядолидом». Обе команды проводят неоднозначный сезон: хозяева уверенно держатся в середине таблицы, а гости отчаянно борются за выживание. Вальядолид переживает затяжной кризис, но сохраняет голевую активность, что добавляет интриги предстоящему поединку.

«Мальорка»

После 34 туров «Мальорка» идет на 10-й позиции с 44 очками. Команда играет организованно, особенно дома, и редко проигрывает на своeм поле. В последних 5 играх коллектив забил 3 мяча (0.6 за игру) и пропустил 4 (0.8 за игру), демонстрируя крепкую оборону, но не лучшую результативность. Ведат Мурики остаeтся ключевым игроком атаки с 7 мячами в активе. Важно отметить, что «Мальорка» стабильно забивает в последних турах, хотя результаты пока далеки от идеала.

«Вальядолид»

«Вальядолид» занимает последнее место в таблице с 16 очками. Команда проиграла 8 матчей подряд, но при этом отличается высокой результативностью – забила 6 голов в последних 5 встречах (1.2 за игру), несмотря на явные проблемы в обороне (18 пропущенных, 3.6 за игру). Хуан Латаса остаeтся лидером атаки с 6 голами. Команда демонстрирует упорство, забивая в 4 последних матчах подряд, но оборонительная линия остаeтся самой слабой в чемпионате.

Факты о командах

«Мальорка»

  • 44 очка после 34 туров.
  • В среднем 0.6 гола забивает и 0.8 пропускает за матч (последние 5 игр).
  • Забивает в 3 последних матчах.
  • Ведат Мурики – 7 голов.

«Вальядолид»

  • 16 очков после 34 туров.
  • В среднем 1.2 гола забивает и 3.6 пропускает за матч (последние 5 игр).
  • Проигрывает в 8 матчах подряд.
  • Хуан Латаса – 6 голов.

Личные встречи
42% (10)
8% (2)
50% (12)
35
Забитых мячей
41
1.46
В среднем за матч
1.71
4:2
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  3:3
Испания. Примера, 35 тур
Мальорка
2 : 1
10.05.2025
Вальядолид
Испания. Примера, 8 тур
Вальядолид
1 : 2
27.09.2024
Мальорка
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
3 : 3
09.04.2023
Мальорка
Испания. Примера, 16 тур
Мальорка
1 : 0
07.01.2023
Вальядолид
Испания. Примера, 22 тур
Мальорка
0 : 1
01.02.2020
Вальядолид
Испания. Примера, 12 тур
Вальядолид
3 : 0
03.11.2019
Мальорка
Испания. Кубок, 1/16 финала
Вальядолид
2 : 1
05.12.2018
Мальорка
Испания. Кубок, 1/16 финала
Мальорка
1 : 2
31.10.2018
Вальядолид
Испания. Сегунда, 38 тур
Вальядолид
2 : 1
13.05.2017
Мальорка
Испания. Сегунда, 17 тур
Мальорка
0 : 3
04.12.2016
Вальядолид
Испания. Сегунда, 42 тур
Вальядолид
1 : 3
04.06.2016
Мальорка
Испания. Сегунда, 21 тур
Мальорка
0 : 1
17.01.2016
Вальядолид
Испания. Сегунда, 22 тур
Мальорка
1 : 5
25.01.2015
Вальядолид
Испания. Сегунда, 1 тур
Вальядолид
2 : 1
23.08.2014
Мальорка
Испания. Примера, 38 тур
Мальорка
4 : 2
01.06.2013
Вальядолид
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
3 : 1
12.01.2013
Мальорка
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
1 : 2
28.02.2010
Мальорка
Испания. Кубок, 1/16 финала
Мальорка
1 : 0
11.11.2009
Вальядолид
Испания. Кубок, 1/16 финала
Вальядолид
2 : 1
29.10.2009
Мальорка
Испания. Примера, 5 тур
Мальорка
3 : 0
27.09.2009
Вальядолид
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
2 : 0
23.04.2009
Вальядолид
Испания. Примера, 13 тур
Вальядолид
3 : 0
30.11.2008
Мальорка
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
1 : 1
17.02.2008
Мальорка
Испания. Примера, 5 тур
Мальорка
4 : 2
26.09.2007
Вальядолид
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Прогноз на матч «Мальорка» – «Вальядолид»

Хозяева явно фавориты встречи: их стабильная игра в защите и уверенность на своeм поле позволяют рассчитывать на положительный результат. «Вальядолид» продолжает забивать почти в каждом матче, но при этом пропускает слишком много, что сводит на нет их усилия впереди. Вероятен сценарий с победой хозяев и обменом голами, учитывая атакующий настрой гостей даже в неудачных матчах.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Мальорки».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Мальорки» – коэффициент 5.80
  • Победа «Мальорки» – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Мальорки» больше 1.5 – коэффициент 2.10

5.8
Точный счёт 2:1 в пользу «Мальорки»
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Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Вальядолид Мальорка
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