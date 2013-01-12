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Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Мальорка
Вальядолид - Мальорка: обзор матча 12 января 2013
Вальядолид
12.01.2013, суббота, 19:00
Испания. Примера, 19 тур
3 : 1
Завершен
Мальорка
21'
П. Эберт
88'
О. Гонсалес
90+2'
П. Эберт
38'
В. Касадесус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Мальорка
ГОЛ! 3:1!
П. Эберт
Пас отдал
А. Буэно
90'
+2
Замена
Х. Бараха
️️️️
О. Гонсалес
90'
89'
Замена
Т. Хемед
️️️️
П. Жеромел
ГОЛ! 2:1!
О. Гонсалес
Пас отдал
П. Эберт
88'
85'
Замена
А. Фонтас
️️️️
Х. Луис Марти
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
Д. Ларссон
80'
Замена
А. Буэно
️️️️
Омар
71'
61'
Желтая карточка
Д. Дос Сантос
61'
Желтая карточка
П. Бигас
Желтая карточка
Э. Серену
59'
56'
Замена
М. Перейра
️️️️
А. Луна
Желтая карточка
Л. Састре
48'
38'
ГОЛ! 1:1!
В. Касадесус
Пас отдал
Х. Арисменди
31'
Желтая карточка
П. Жеромел
24'
Желтая карточка
А. Луна
ГОЛ! 1:0!
П. Эберт
Пас отдал
Омар
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
7
Омар
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
27
Лоло
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
23
Брэндон
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
4-5-1
25
Эрнандес
18
Баленсиага
5
Серену
2
Рукавина
4
Валиенте
20
Эберт
10
Гонсалес
22
Састре
18
Рубио
7
Омар
12
Ларссон
4-2-4
13
Ават
6
Бигас
16
Нуньеш
14
Жеромел
13
Луна
17
Пина
19
Марти
10
Дос Сантос
14
Арисменди
10
Нсуе
11
Касадесус
10
Гонсалес
8
Бараха
8
Бараха
10
Гонсалес
12
Ларссон
24
Гуэрра
24
Гуэрра
12
Ларссон
7
Омар
19
Буэно
19
Буэно
7
Омар
19
Марти
3
Фонтас
3
Фонтас
19
Марти
13
Луна
7
Перейра
7
Перейра
13
Луна
14
Жеромел
10
Хемед
10
Хемед
14
Жеромел
Остались в запасе
Вальядолид
Мальорка
27
Лоло
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
Главный тренер
Мирослав Джукич
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
20
Алехандро Альфаро
АП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
27
Лоло
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
20
Алехандро Альфаро
АП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Вальядолид - Мальорка
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Хосе Соррилья
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