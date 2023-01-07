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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Вальядолид
Мальорка - Вальядолид: обзор матча 07 января 2023
Мальорка
07.01.2023, суббота, 20:30
Испания. Примера, 16 тур
1 : 0
Завершен
Вальядолид
90+4'
Абдон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Вальядолид
ГОЛ! 1:0!
Абдон
Пас отдал
Л. Кан Ин
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Р. Кенеди
Замена
Абдон
️️️️
В. Мурики
84'
Замена
Б. Куфре
️️️️
Х. Коста
84'
84'
Замена
И. Санчес
️️️️
О. Плано
Замена
Т. Кадевере
️️️️
А. Ндиайе
76'
70'
Желтая карточка
К. Перес
65'
Замена
З. Феддаль
️️️️
Д. Эль-Ямик
65'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
С. Гвардиола
Замена
П. Маффео
️️️️
Д. Гонсалес
62'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Д. Родригес
62'
Желтая карточка
Х. Копете
61'
61'
Желтая карточка
И. Фреснеда
57'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Р. Меса
57'
Замена
К. Перес
️️️️
Г. Плата
Желтая карточка
М. Вальент
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Иддрису Баба
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Дани Родригес
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
6
Мончу
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Анхель
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Вальядолид
1
Альваро Асевес
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
71
Кике Перес
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Райкович
3
Копете
21
Раильо
24
Вальент
24
Коста
20
Гонсалес
14
Баба
16
Руис де Галаррета
21
Ндиайе
14
Родригес
19
Мурики
4-3-2-1
1
Масип
22
Фреснеда
5
Эль-Ямик
12
Фернандес
2
Роша
18
Агуадо
6
Мончу
16
Меса
20
Плано
19
Плата
14
Гвардиола
24
Коста
13
Куфре
13
Куфре
24
Коста
20
Гонсалес
24
Маффео
24
Маффео
20
Гонсалес
14
Родригес
7
Кан Ин
7
Кан Ин
14
Родригес
21
Ндиайе
9
Кадевере
9
Кадевере
21
Ндиайе
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
5
Эль-Ямик
3
Феддаль
3
Феддаль
5
Эль-Ямик
19
Плата
71
Перес
71
Перес
19
Плата
16
Меса
29
Кенеди
29
Кенеди
16
Меса
20
Плано
10
Санчес
10
Санчес
20
Плано
14
Гвардиола
19
Вайссман
19
Вайссман
14
Гвардиола
Остались в запасе
Мальорка
Вальядолид
1
Доминик Грейф
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Альваро Асевес
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
1
Альваро Асевес
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Мальорка - Вальядолид
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
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