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Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Вальядолид
Мальорка - Вальядолид: обзор матча 23 апреля 2009
Мальорка
23.04.2009, четверг, 23:55
Испания. Примера, 32 тур
2 : 0
Завершен
Вальядолид
65'
А. Кейта
82'
А. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Вальядолид
Замена
Д. Эскудеро
️️️️
О. Санчес
Желтая карточка
Л. Прието
Замена
И. Рамис
️️️️
Д. Наварро
Замена
М. Фернандес Виктор
️️️️
Борха
ГОЛ! 2:0!
А. Кейта
Замена
Г. Кастро
️️️️
А. Адурис
Желтая карточка
П. Лопес
ГОЛ! 1:0!
А. Кейта
Желтая карточка
Ф. Варела
Замена
А. Кейта
️️️️
Ф. Варела
Желтая карточка
Х. Бараха
Желтая карточка
А. Маркос
Желтая карточка
Борха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
23
Клебер Сантана
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
6
Оскар Санчес
ЦЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
18
Альваро Рубио
ЦП
8
Борха
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Алхассане Кейта
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
3
Нано
ЦЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
6
Харис Медуньянин
ЦП
22
Маркос Агирре
ПВ
21
Мануэль Фернандес Виктор
ЦФ
4
Педро Олдони
ЦФ
4-4-1-1
13
Ават
21
Айосе
16
Нуньеш
4
Наварро
5
Скалони
18
Аранго
14
Хурадо
19
Марти
23
Сантана
19
Варела
20
Адурис
3-2-2-2
1
Асенхо
6
Санчес
17
Прието
8
Бараха
19
Лопес
3
Маркос
18
Рубио
8
Борха
14
Леон
8
Каноббио
4
Наварро
4
Рамис
4
Рамис
4
Наварро
20
Адурис
5
Кастро
5
Кастро
20
Адурис
19
Варела
9
Кейта
9
Кейта
19
Варела
8
Борха
21
Виктор
21
Виктор
8
Борха
4
Олдони
4
Олдони
6
Санчес
0
Эскудеро
0
Эскудеро
6
Санчес
Остались в запасе
Мальорка
Вальядолид
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
1
Хусто Вильяр
ВР
3
Нано
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
22
Маркос Агирре
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Остались в запасе
1
Хусто Вильяр
ВР
3
Нано
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
22
Маркос Агирре
ПВ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Мальорка - Вальядолид
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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