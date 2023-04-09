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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Мальорка
Вальядолид - Мальорка: обзор матча 09 апреля 2023
Вальядолид
09.04.2023, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 28 тур
3 : 3
Завершен
Мальорка
33'
К. Перес
68'
С. Амалла
86'
Мончу
53'
В. Мурики
58'
М. Морланес
90+4'
В. Мурики (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Мальорка
90'
+5
Замена
Абдон
️️️️
В. Мурики
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 3:3!
В. Мурики
Желтая карточка
К. Ларин
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Абдон
ГОЛ! 3:2!
Мончу
Пас отдал
Р. Кенеди
86'
85'
Замена
Анхель
️️️️
Л. Кан Ин
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Г. Плата
80'
Замена
Мончу
️️️️
К. Перес
80'
74'
Желтая карточка
М. Морланес
74'
Замена
А. Санчес
️️️️
А. Ндиайе
74'
Замена
К. Гренье
️️️️
М. Морланес
ГОЛ! 2:2!
С. Амалла
Пас отдал
К. Ларин
68'
Замена
С. Амалла
️️️️
Л. Роша
67'
Замена
С. Эскудеро
️️️️
О. Плано
66'
Замена
И. Санчес
️️️️
Р. Меса
66'
64'
Желтая карточка
Х. Коста
58'
ГОЛ! 1:2!
М. Морланес
Желтая карточка
Л. Роша
56'
53'
ГОЛ! 1:1!
В. Мурики
Пас отдал
П. Маффео
45'
+1
Желтая карточка
М. Вальент
38'
Желтая карточка
И. Руис де Галаррета
ГОЛ! 1:0!
К. Перес
Пас отдал
Л. Роша
33'
Желтая карточка
Р. Меса
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
6
Мончу
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
30
Микель Льябрес
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Масип
12
Фернандес
15
Санчес
18
Онгла
22
Фреснеда
2
Роша
16
Меса
71
Перес
19
Плата
20
Плано
9
Ларин
3-2-2-2-1
1
Райкович
6
Хаджикадунич
24
Вальент
21
Раильо
24
Маффео
24
Коста
16
Руис де Галаррета
8
Морланес
7
Кан Ин
21
Ндиайе
19
Мурики
20
Плано
18
Эскудеро
18
Эскудеро
20
Плано
71
Перес
6
Мончу
6
Мончу
71
Перес
2
Роша
21
Амалла
21
Амалла
2
Роша
19
Плата
29
Кенеди
29
Кенеди
19
Плата
16
Меса
10
Санчес
10
Санчес
16
Меса
8
Морланес
19
Гренье
19
Гренье
8
Морланес
21
Ндиайе
6
Санчес
6
Санчес
21
Ндиайе
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
7
Кан Ин
9
Анхель
9
Анхель
7
Кан Ин
Остались в запасе
Вальядолид
Мальорка
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
30
Микель Льябрес
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
30
Микель Льябрес
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Вальядолид - Мальорка
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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