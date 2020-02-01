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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Вальядолид
Мальорка - Вальядолид: обзор матча 01 февраля 2020
Мальорка
01.02.2020, суббота, 20:30
Испания. Примера, 22 тур
0 : 1
Завершен
Вальядолид
56'
Э. Унал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Вальядолид
90'
Замена
Феде
️️️️
Э. Унал
87'
Замена
В. Рубио
️️️️
О. Плано
72'
Замена
П. Эрвияс
️️️️
Т. Вилья
Замена
А. Посо
️️️️
Ж. Састре
70'
Желтая карточка
К. Эрнандес
67'
66'
Желтая карточка
Т. Вилья
Замена
Т. Кубо
️️️️
Д. Родригес
59'
56'
ГОЛ! 0:1!
Э. Унал
Пас отдал
С. Гвардиола
Замена
Х. Кампос
️️️️
А. Раильо
49'
Желтая карточка
М. Рейна
29'
Желтая карточка
Д. Родригес
25'
Желтая карточка
А. Будимир
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
15
Лумор
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Иддрису Баба
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
20
Энес Унал
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Мальорка
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
6
Марк Педраса
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Вальядолид
26
Самуэль Перес
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
6
Феде
ЦП
2
Антонито
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
4-2-2-2
1
Рейна
15
Лумор
21
Раильо
24
Вальент
25
Састре
14
Баба
8
Севилья
7
Лаго Жуниор
14
Родригес
9
Эрнандес
17
Будимир
4-2-2-2
1
Масип
17
Мойяно
22
Кико
22
Салису
15
Гарсия
4
Алькарас
21
Мичел
20
Плано
19
Вилья
14
Гвардиола
20
Унал
25
Састре
24
Посо
24
Посо
25
Састре
14
Родригес
14
Кубо
14
Кубо
14
Родригес
21
Раильо
5
Кампос
5
Кампос
21
Раильо
20
Плано
20
Рубио
20
Рубио
20
Плано
19
Вилья
14
Эрвияс
14
Эрвияс
19
Вилья
20
Унал
6
Феде
6
Феде
20
Унал
Остались в запасе
Мальорка
Вальядолид
31
Фабри
ВР
6
Марк Педраса
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
26
Самуэль Перес
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
6
Марк Педраса
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
26
Самуэль Перес
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Мальорка - Вальядолид
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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