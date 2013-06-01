Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Вальядолид
Мальорка - Вальядолид: обзор матча 01 июня 2013
Мальорка
01.06.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 38 тур
4 : 2
Завершен
Вальядолид
17'
А. Альфаро
43'
Х. Луис Марти
58'
Д. Дос Сантос
68'
Х. Маркес
30'
А. Буэно
72'
Омар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Вальядолид
Замена
Т. Пина
️️️️
Х. Луис Марти
89'
Замена
М. Перейра
️️️️
А. Альфаро
84'
Желтая карточка
Х. Маркес
80'
76'
Замена
В. Рама
️️️️
П. Эберт
Замена
Э. Нсуе
️️️️
Д. Дос Сантос
75'
72'
Замена
Лоло
️️️️
А. Буэно
72'
ГОЛ! 4:2!
Омар
Пас отдал
А. Буэно
ГОЛ! 4:1!
Х. Маркес
Пас отдал
В. Касадесус
68'
67'
Замена
Х. Бараха
️️️️
А. Рубио
ГОЛ! 3:1!
Д. Дос Сантос
Пас отдал
Х. Маркес
58'
Желтая карточка
П. Жеромел
50'
ГОЛ! 2:1!
Х. Луис Марти
43'
30'
ГОЛ! 1:1!
А. Буэно
ГОЛ! 1:0!
А. Альфаро
Пас отдал
В. Касадесус
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
20
Виктор Перес
ОП
7
Омар
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
30
Хорхе Песка
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
19
Вальдет Рама
ЦФ
27
Лоло
ЦФ
4-3-1-2
13
Ават
13
Луна
21
Хаттон
14
Жеромел
6
Бигас
19
Марти
10
Хави Маркес
12
Тиссоне
20
Альфаро
11
Касадесус
10
Дос Сантос
4-1-3-2
25
Хименес
4
Валиенте
2
Рукавина
18
Руэда
17
Пенья
20
Перес
7
Омар
18
Рубио
20
Эберт
19
Буэно
12
Ларссон
19
Марти
17
Пина
17
Пина
19
Марти
20
Альфаро
7
Перейра
7
Перейра
20
Альфаро
10
Дос Сантос
10
Нсуе
10
Нсуе
10
Дос Сантос
20
Эберт
19
Рама
19
Рама
20
Эберт
19
Буэно
27
Лоло
27
Лоло
19
Буэно
18
Рубио
8
Бараха
8
Бараха
18
Рубио
Остались в запасе
Мальорка
Вальядолид
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
30
Хорхе Песка
ЦП
25
Дани Эрнандес
ВР
10
Оскар Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Остались в запасе
30
Хорхе Песка
ЦП
25
Дани Эрнандес
ВР
10
Оскар Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Мальорка - Вальядолид
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Новости команд
Все
Мальорка
Вальядолид
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+