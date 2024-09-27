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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Мальорка
Вальядолид - Мальорка: обзор матча 27 сентября 2024
Вальядолид
27.09.2024, пятница, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 2
Завершен
Мальорка
90+4'
И. Санчес
59'
К. Ларин
83'
В. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Мальорка
ГОЛ! 1:2!
И. Санчес
90'
+4
86'
Замена
А. Санчес
️️️️
Р. Наварро
Желтая карточка
Э. Джемерт
85'
83'
ГОЛ! 0:2!
В. Фернандес
76'
Замена
Шикинью
️️️️
Д. Родригес
76'
Замена
В. Фернандес
️️️️
С. Дардер
75'
Замена
Абдон
️️️️
К. Ларин
68'
Желтая карточка
С. Кошта
Замена
С. Юрич
️️️️
К. Перес
65'
65'
Замена
О. Маскарель
️️️️
М. Морланес
59'
ГОЛ! 0:1!
К. Ларин
Пас отдал
Д. Родригес
Замена
Р. Часко
️️️️
Л. Перес
51'
Замена
И. Санчес
️️️️
Д. Мачис
51'
26'
Желтая карточка
М. Морланес
Желтая карточка
К. Перес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
2
Луис Перес
(К)
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
23
Марио Мартин
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
21
Антонио Раильо
(К)
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
16
Mario Maroto
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
20
Чуки
ЦП
34
Рауль Часко
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Sebas Wade
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
27
Марк Доменек
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Хейн
35
Ба
4
Торрес
5
Джемерт
2
Перес
2
Роша
23
Мартин
71
Перес
11
Мачис
18
Моро
9
Латаса
4-1-3-1-1
13
Роман
24
Маффео
21
Раильо
3
Копете
22
Мохика
11
Кошта
8
Морланес
10
Дардер
23
Наварро
14
Родригес
9
Ларин
71
Перес
24
Юрич
24
Юрич
71
Перес
2
Перес
34
Часко
34
Часко
2
Перес
11
Мачис
10
Санчес
10
Санчес
11
Мачис
8
Морланес
8
Маскарель
8
Маскарель
8
Морланес
23
Наварро
6
Санчес
6
Санчес
23
Наварро
14
Родригес
10
Шикинью
10
Шикинью
14
Родригес
10
Дардер
17
Фернандес
17
Фернандес
10
Дардер
9
Ларин
9
Абдон
9
Абдон
9
Ларин
Остались в запасе
Вальядолид
Мальорка
13
Андре Феррейра
ВР
16
Mario Maroto
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
20
Чуки
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Sebas Wade
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
14
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
16
Mario Maroto
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
20
Чуки
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Sebas Wade
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
14
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Вальядолид - Мальорка
2
2
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
16
11
Офсайды
2
1
Количество передач
408
413
Сейвы
4
0
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.11
1.43
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 17 тур
Жирона
- : -
06.12.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
3 : 1
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Хосе Соррилья
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