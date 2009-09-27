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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Вальядолид
Мальорка - Вальядолид: обзор матча 27 сентября 2009
Мальорка
27.09.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 5 тур
3 : 0
Завершен
Вальядолид
4'
Х. Карлос Нуньеш
70'
А. Адурис
72'
Б. Валеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Вальядолид
Замена
А. Кейта
️️️️
Туни
Замена
Г. Кастро
️️️️
А. Адурис
Замена
А. Барраган
️️️️
А. Арранс
ГОЛ! 3:0!
Б. Валеро
ГОЛ! 2:0!
А. Адурис
Замена
Х. Луис Марти
️️️️
Х. Альварес
Замена
Маркитос
️️️️
А. Маркос
Замена
А. Буэно
️️️️
Сиси
ГОЛ! 1:0!
Х. Карлос Нуньеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
0
Туни
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
5
Хулио Альварес
ПВ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Вальядолид
1
Якобо
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
12
Асиер Арранс
ЦП
8
Борха
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
11
Сиси
АП
8
Фабиан Каноббио
АП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
20
Пауло Пеццолано
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
23
Маркитос
АП
9
Манушу
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Ават
4
Суарес
16
Нуньеш
4
Рамис
21
Айосе
0
Хосеми
6
Валеро
0
Туни
5
Альварес
20
Адурис
11
Касадесус
4-3-2-1
1
Якобо
19
Лопес
4
Нивалдо
8
Бараха
3
Маркос
12
Арранс
8
Борха
18
Рубио
11
Сиси
8
Каноббио
19
Коста
5
Альварес
19
Марти
19
Марти
5
Альварес
20
Адурис
5
Кастро
5
Кастро
20
Адурис
0
Туни
9
Кейта
9
Кейта
0
Туни
12
Арранс
19
Барраган
19
Барраган
12
Арранс
3
Маркос
23
Маркитос
23
Маркитос
3
Маркос
11
Сиси
19
Буэно
19
Буэно
11
Сиси
Остались в запасе
Мальорка
Вальядолид
20
Пауло Пеццолано
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
19
Фернандо Варела
ПВ
Главный тренер
Грегорио Мансано
1
Хусто Вильяр
ВР
7
Наусет Алеман
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
20
Пауло Пеццолано
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
19
Фернандо Варела
ПВ
Остались в запасе
1
Хусто Вильяр
ВР
7
Наусет Алеман
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Мальорка - Вальядолид
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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