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  • «Вальядолид» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

«Вальядолид» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

15 марта 2025, 14:50
Вальядолид
15.03.2025, суббота, 16:00
Испания. Примера, 28 тур
0 : 1
Завершен
Сельта
83' М. Алонсо (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
15
Хави Санчес
(К) ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Тамаш Никичер
ЦП
23
Ануар
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Вальядолид
26
Arnau Rafús
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
21
Селим Амалла
ЦП
20
Чуки
АП
10
Иван Санчес
ПВ
19
Адриан Арну
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
28
Фер Лопес
ПВ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
4-1-3-2
1
Хейн
39
Азну
15
Джемерт
15
Санчес
27
Кандела
27
Гриллич
44
Никичер
23
Ануар
21
Мартин
14
Силла
18
Моро
3-2-2-1-2
13
Гуаита
15
Старфельт
5
Каррейра
30
Мингеса
20
Родригес
3
Алонсо
8
Бельтран
5
Сотело
7
Гонсалес
7
Иглесиас
10
Аспас
27
Гриллич
20
Чуки
20
Чуки
27
Гриллич
27
Кандела
11
Мачис
11
Мачис
27
Кандела
23
Ануар
10
Санчес
10
Санчес
23
Ануар
14
Силла
19
Арну
19
Арну
14
Силла
30
Мингеса
16
Жаилсон
16
Жаилсон
30
Мингеса
5
Сотело
23
Родригес
23
Родригес
5
Сотело
10
Аспас
28
Лопес
28
Лопес
10
Аспас
7
Иглесиас
11
Дуран
11
Дуран
7
Иглесиас
7
Гонсалес
14
Лосада
14
Лосада
7
Гонсалес
Остались в запасе
Вальядолид
Сельта
26
Arnau Rafús
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
21
Селим Амалла
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
26
Arnau Rafús
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
21
Селим Амалла
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Вальядолид - Сельта
2
3
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
15
Офсайды
2
2
Количество передач
363
566
Сейвы
0
2
Точность передач %
77
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.67
1.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Сельты», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» – «Сельта»

«Вальядолид» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Вальядолид
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