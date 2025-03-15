15.03.2025, суббота, 16:00
Испания. Примера, 28 тур
Испания. Примера, 28 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
4-1-3-2
1
Хейн
39
Азну
15
Джемерт
15
Санчес
27
Кандела
27
Гриллич
44
Никичер
23
Ануар
21
Мартин
14
Силла
18
Моро
3-2-2-1-2
13
Гуаита
15
Старфельт
5
Каррейра
30
Мингеса
20
Родригес
3
Алонсо
8
Бельтран
5
Сотело
7
Гонсалес
7
Иглесиас
10
Аспас
27
Гриллич
20
Чуки
20
Чуки
27
Гриллич
27
Кандела
11
Мачис
11
Мачис
27
Кандела
23
Ануар
10
Санчес
10
Санчес
23
Ануар
14
Силла
19
Арну
19
Арну
14
Силла
30
Мингеса
16
Жаилсон
16
Жаилсон
30
Мингеса
5
Сотело
23
Родригес
23
Родригес
5
Сотело
10
Аспас
28
Лопес
28
Лопес
10
Аспас
7
Иглесиас
11
Дуран
11
Дуран
7
Иглесиас
7
Гонсалес
14
Лосада
14
Лосада
7
Гонсалес
Остались в запасе
Вальядолид
Сельта
26
Arnau Rafús
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
21
Селим Амалла
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
26
Arnau Rafús
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
21
Селим Амалла
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Вальядолид - Сельта
2
3
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
15
Офсайды
2
2
Количество передач
363
566
Сейвы
0
2
Точность передач %
77
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.67
1.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Сельты», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»