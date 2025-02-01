Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Вальядолид», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Вальядолид»