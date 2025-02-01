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  • «Вильярреал» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

«Вильярреал» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

1 февраля 2025, 17:05
Вильярреал
01.02.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 22 тур
5 : 1
Завершен
Вальядолид
42' А. Перес 64' П. Гуйе 70' С. Комесанья 86' Т. Барри 90+1' Д. Суарес
90+4' С. Амалла
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
(К) ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
15
Хави Санчес
(К) ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
21
Селим Амалла
ЦП
23
Ануар
ЦП
20
Чуки
АП
14
Мамаду Силла
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
32
Коке Иглесиас
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
44
Тамаш Никичер
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
19
Адриан Арну
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Конде
23
Кардона
8
Фойт
53
Камбвала
26
Фемения
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Баэна
10
Пино
7
Перес
7
Морено
4-1-2-1-2
1
Хейн
2
Роша
15
Санчес
4
Торрес
2
Перес
24
Юрич
21
Амалла
23
Ануар
20
Чуки
10
Андре
14
Силла
26
Фемения
6
Наварро
6
Наварро
26
Фемения
18
Гуйе
10
Парехо
10
Парехо
18
Гуйе
10
Пино
4
Суарес
4
Суарес
10
Пино
7
Морено
19
Пепе
19
Пепе
7
Морено
7
Перес
11
Барри
11
Барри
7
Перес
20
Чуки
10
Санчес
10
Санчес
20
Чуки
14
Силла
9
Латаса
9
Латаса
14
Силла
Остались в запасе
Вильярреал
Вальядолид
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
32
Коке Иглесиас
ПЗ
44
Тамаш Никичер
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
19
Адриан Арну
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
32
Коке Иглесиас
ПЗ
44
Тамаш Никичер
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
19
Адриан Арну
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Вильярреал - Вальядолид
1
2
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
9
14
Офсайды
2
1
Количество передач
481
425
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
3.32
0.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Вальядолид», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Вальядолид»

«Вильярреал» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вальядолид Вильярреал
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