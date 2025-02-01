01.02.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 22 тур
Испания. Примера, 22 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
4-1-1-2-2
13
Конде
23
Кардона
8
Фойт
53
Камбвала
26
Фемения
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Баэна
10
Пино
7
Перес
7
Морено
4-1-2-1-2
1
Хейн
2
Роша
15
Санчес
4
Торрес
2
Перес
24
Юрич
21
Амалла
23
Ануар
20
Чуки
10
Андре
14
Силла
26
Фемения
6
Наварро
6
Наварро
26
Фемения
18
Гуйе
10
Парехо
10
Парехо
18
Гуйе
10
Пино
4
Суарес
4
Суарес
10
Пино
7
Морено
19
Пепе
19
Пепе
7
Морено
7
Перес
11
Барри
11
Барри
7
Перес
20
Чуки
10
Санчес
10
Санчес
20
Чуки
14
Силла
9
Латаса
9
Латаса
14
Силла
Остались в запасе
Вильярреал
Вальядолид
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
32
Коке Иглесиас
ПЗ
44
Тамаш Никичер
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
19
Адриан Арну
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
32
Коке Иглесиас
ПЗ
44
Тамаш Никичер
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
19
Адриан Арну
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Вильярреал - Вальядолид
1
2
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
9
14
Офсайды
2
1
Количество передач
481
425
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
3.32
0.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Вальядолид», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Вальядолид»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»