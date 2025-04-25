Клуб Роналдо вылетел из Примеры в 3-й раз за 5 лет

«Вальдолид» после поражения в матче 33-го тура Примеры от «Бетиса» (1:5) лишился шансов на сохранение места в элитном дивизионе испанского футбола.

Команда занимает 20-е место с 16 очками после 33 матчей. Отставание от спасительной 17-й строчки составляет 18 очков за 5 туров до завершения турнира.