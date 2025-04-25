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Клуб Роналдо вылетел из Примеры в 3-й раз за 5 лет

Сегодня, 11:44

«Вальдолид» после поражения в матче 33-го тура Примеры от «Бетиса» (1:5) лишился шансов на сохранение места в элитном дивизионе испанского футбола.

Команда занимает 20-е место с 16 очками после 33 матчей. Отставание от спасительной 17-й строчки составляет 18 очков за 5 туров до завершения турнира.

  • «Вальядолид» ранее вылетал из Примеры в сезонах 2020/21 и 2022/23, но возвращался на следующий год.
  • С сентября 2018 года главным акционером клуба является знаменитый экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вальядолид Роналдо
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